Se terminó la amistad: Espert criticó a Milei y aseguró que es "kirchnerismo de segunda generación"

José Luis Espert fue duro contra Javier Milei respecto de sus propuestas presentadas y el accionar que tendrá en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales.

El ex Avanza Libertad y ahora Juntos por el Cambio estuvo en el canal Todo Noticias y se refirió desde la actualidad del gobierno nacional hasta la situación de Juntos por el Cambio con la posibilidad de quedar terceros y la rivalidad con La Libertad Avanza.

Primeramente, cargó contra la dolarización de Milei: “son propuestas que no ocurren en el planeta tierra. No son para humanos. No se dolariza sin dólares. Se cobran impuestos cuando las empresas contaminan y el Estado hace obras públicas”, manifestó.

“Lo que dije es que imagináte que sos Boca y estás a punto de jugar la final con River y un compañero tuyo dice ‘si perdemos la final del domingo, el martes les cortamos el pasto’. Eso no. Porque sos bostero, vas a ganar la final”, ejemplificó el economista y legislador nacional.

De esta forma, comparó al liberalismo de Milei y al kirchnerismo. “De un lado tenés el relato kirchnerista que te habla de Estado presente pero que te subió el dólar y la inflación. Massa creó 1.800.000 pobres más de los 500.000 que había creado Alberto Fernández. Eso nos lleva a Venezuela”. Y continuó: “del otro lado, Milei y La Libertad Avanza, tenés propuestas que no ocurren en el planeta tierra. No es para humanos. No se dolariza sin dólares. Se cobran impuestos cuando las empresas contaminan y el Estado hace obras públicas”, detalló.

En conclusión, Espert describió a La Libertad Avanza como "un kirchnerismo de segunda generación o vende humo”. Y cerró, elogiando a JxC: “el camino es mucho más aburrido que el champagne. La opción kirchnerista y La Libertad Avanza son lo mismo. Son humo”.