COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La Federación de Comunidades Extranjeras (Fedecomex) de Comodoro Rivadavia, confirmó que se decidió que este 2020 no se realizará la Feria de las Colectividades. Estaba previsto que el tradicional evento artístico y gastronómico se lleva a cabo del 11 al 13 de septiembre en el Predio Ferial, pero ante la pandemia de coronavirus no se realizará.

La presidenta de la Federación de Comunidades Extranjeras, Graciela Fernández, explicó que este año “no se puede juntar mucha gente, así que estamos preparando un video de todas las colectividades por medio de la Secretaría de Turismo, que se va a pasar en las redes sociales y así conmemoraremos la Fiesta del Inmigrante”, dijo.

Asimismo, lamentó que no se pueda realizar la feria “no podemos hacer otra cosa”, indicó. Y señaló a Diario Crónica, que en el video “cada colectividad hará un baile, con muy pocos integrantes y algunas comunidades mostrarán un plato típico, estimamos que será filmado en el auditorio y la cocina del Predio Ferial. Es una cosa de dos o tres minutos”.

Por otro lado, Fernández manifestó que “estamos preocupados ante esta situación y no poder celebrar esta tradicional actividad. Es feo interrumpir una fiesta que espera todo el mundo, pero no podemos y el Predio está ocupado y no tenemos dónde hacerla”.

Por último, la entrevistada se refirió a la construcción de su sede propia en el barrio Rodríguez Peña, al respecto aseguró que “ya entregamos un protocolo a la Municipalidad para que cada fin de semana o fin de semana por medio, alguna colectividad pueda entregar comida típica en su sede”, afirmó.