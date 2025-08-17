Tras el fin de semana largo, los mercados retoman la actividad este lunes 18 de agosto con las cotizaciones del dólar sin variaciones respecto al cierre del viernes. El dólar blue arranca la jornada cotizando a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, los tipos de cambio financieros también comenzarán el día sin cambios significativos. El dólar MEP se posicionará en $1.310,80 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hará a $1.301,50.

Valores de apertura del dólar en sus diferentes variantes

A la espera del inicio formal de la rueda cambiaria, estos son los precios de referencia para las distintas versiones del dólar:

Dólar Blue: $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Oficial: $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.

Dólar MEP: $1.303,70 para la compra y $1.310,80 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL): $1.301,20 para la compra y $1.301,50 para la venta.

Dólar Cripto: Cotiza a $1.331,85 para la venta.

Dólar Tarjeta: Se mantiene en $1.703 para la venta.

Cabe destacar que el dólar cripto, el único que puede operar durante los fines de semana, presentó una leve caída del 0,02%, manteniéndose como la cotización más alta entre los tipos de cambio libres.