Se registró récord de nacimientos de lobos marinos en Punta Marqués

El Área Natural Protegida Punta Marqués, gestionada por el municipio de Rada Tilly a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, fue creada en 1984 a través de una ordenanza municipal con el objetivo de proteger la colonia de lobos marinos de un pelo.

En 1985 comenzó a formar parte de las áreas naturales protegidas de la provincia y hoy es también un importante centro de investigación que trabaja en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El aumento de los nacimientos y el crecimiento de la población de lobos marinos es una buena noticia que refleja que, gracias a las medidas de protección, la especie que había sufrido el embate de la explotación comercial durante el siglo pasado, comienza a recuperarse.

El censo que da cuenta del récord de crías fue realizado en conjunto por investigadores del área y la doctora María Florencia Grandi, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET). El conteo fue realizado a partir de fotografías de las plataformas ubicadas al pie de Punta Marqués, donde permanecen los lobos, tomadas el 24 de enero con el dron del área protegida por Daniel Lucchetti, integrante de la Secretaría de Deporte y Turismo e integrante del proyecto de investigación.

Con las fotografías se construyeron mosaicos que permitieron contar a los individuos y clasificarlos por edad y sexo. En total fueron contabilizados 2905 lobos marinos comunes, de los cuales 102 fueron crías, 21 machos adultos, 52 machos subadultos, 97 hembras y un grupo de 2633 individuos entre hembras y juveniles de los que recién podrá identificarse el sexo en su etapa adulta.

Protección e investigación

En 1990 se realizaron los primeros estudios del apostadero de lobos marinos en Punta Marqués. En esos años los investigadores del área no registraban nacimientos, por lo que la colonia era considerada no reproductiva y el número de individuos no superaba los 400 ejemplares. Sin embargo, los resultados de los estudios realizados entre 2014 y 2020 dieron cuenta de las modificaciones de la dinámica de la lobería.

Durante esos años la población aumentó significativamente además de registrar cambios en la estructura social del apostadero como consecuencia del registro de partos. Como consecuencia de los nacimientos, que siguen aumentando año tras año, hoy la colonia puede categorizarse como mixta. El año pasado fueron contabilizados más de 5000 individuos entre los meses de abril a mayo.