Se quedó en la calle: piden ayuda para la mujer embarazada a la que le incendiaron la casa

Este miércoles cerca del mediodía, Gisela Cararosa, su marido y sus cuatro hijos perdieron su casa en un incendio intencional que se registró en Comodoro Rivadavia.

"Es un momento triste, de impotencia, bronca, todos los sentimientos juntos, porque es una casa que estábamos habitando hace dos semanas", señaló la mujer.

El hombre que incendió la vivienda se presentó por primera vez el sábado pasado, en aquel momento "entró al domicilio rompiendo la puerta trasera, diciendo que era el dueño también del terreno. Me amenazó a mí y a mis tres hijos, yo estaba en mi habitación. Me robó el celular que tenía en la mano, me pedía que desenchufe el tele, me pedía plata y yo le decía que 'por favor no'. Mis hijos llorando le decían que no saque nada porque era el tele de ellos", relató angustiada.

La mujer aseguró que compró la casita que querían quitarle, ubicada cerca de calle 1 y Cámpora, hace un mes pero vive hace un poco más de 15 días. Se trata de una zona de asentamientos, donde las ocupaciones y construcciones son absolutamente irregulares.

Sin embargo, este miércoles el ladrón no tuvo compasión. "Empezó a cargar el arma, me pedía que me vaya, que se iba a volver loco y que me iba a pegar un tiro en la cabeza si no me iba. Agarré a mi nena, salí sin zapatillas ni nada, me fui a la casa de mi vecino, llamé a la policía pero enseguida me prendió fuego toda la casa".

NECESITAN ROPA Y CALZADO

Ahora la familia de Gisela necesita una mano para ir recuperando sus pertenencias y comenzaron una colecta de ropa y calzado para cada uno de los integrantes de la familia que quedó "con lo puesto".

"Tengo tres niños, una nena de 8 años, un nene de 6, una beba de 1 año y siete meses, y el bebé que está por nacer". Necesitan: ropa de niña talle 10, talle 32 de zapatillas; talle 10/12 para nene y talle 32 de zapatillas; la bebé usa talle 5 (ropa) y talle 22 de zapatillas, también ropa y artículos para un bebé recién nacido.

Para mujer necesitan talle 3 y 4 de remera/pantalón, y zapatillas nº 37. Para hombre talle 44 o 4 y zapatillas talle 44.

También brindaron un CBU de la mamá de Gisela para quienes quieran y puedan colaborar:

CBU 0830006532002912300015 TRIBIÑO MABEL

📞 Aquellos que quieran comunicarse pueden hacerlo a los teléfonos: 2974304946 (mamá de Gisel) y 2975804082 (Gisela).