Se podría dar una increíble sorpresa: un fin de semana de 6 días, en los primeros meses del 2024

En lo que queda del año 2023 restan cinco feriados: dos en octubre, uno en noviembre y dos en diciembre.

Sin embargo, en estos últimos meses, crece la necesidad de preparar los bolsos y el equipo de mate y planificar una escapada de la rutina.

Si bien todavía no se define el calendario de feriados de 2024, podría haber una increíble sorpresa: un fin de semana archi largo, de seis días, en los primeros meses próximo año.

FIN DE SEMANA LARGO DE SEIS DÍAS

Un reciente descubrimiento del reconocido empresario y productor teatral Carlos Rottemberg podría salvarle el bolsillo a más de uno y traer varios beneficios.

Una provincia decretó un feriado "extra" este viernes y tendrá un fin de semana largo

Según descubrió, el calendario 2024 favorecerá a “La Feliz” en su aniversario 150 y a varias otras localidades turísticas del país. "Yo sólo lo cuento por si alguno todavía no se dio cuenta: en marzo se va a dar una situación inédita", señaló el empresario.

Y aclaró: "Semana Santa caerá entre el jueves 28 y el domingo 31, y el detalle es que el martes siguiente es 2 de abril, feriado por Malvinas. Entonces, si el lunes primero de ese mes es declarado como feriado puente, se van a constituir 6 días corridos, superando los 4 días famosos de carnaval que, ya sabemos que son muy buenos", explicó Rottemberg al medio marplatense 0223.

Por motivo del importante aniversario de Mar del Plata, Rottemberg se lanzó casi un año antes a pensar y preparar cada uno de los detalles de la temporada, y aseguró tener casi todo definido.

Siguen los trabajos para rehabilitar la Ruta 3 en los próximos días: qué pasará con el tránsito de camiones

“Decidí lanzarme mucho tiempo antes porque no me parece un dato menor que la ciudad cumpla 150 años. Este número redondo tiene mucho valor para los que vivimos la ciudad a diario, en mi caso yendo y viniendo. Esto no debería pasar desapercibido para nadie", consideró.

FERIADOS Y FIN DE SEMANA LARGOS

Viernes 13 de octubre hasta el lunes 16 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Sábado 18 de noviembre hasta el lunes 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional.

Viernes 8 de diciembre hasta el domingo 10 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción de María.

Sábado 23 de diciembre hasta el lunes 25 de diciembre - Navidad

Sábado 30 de diciembre hasta el lunes 1 de enero - Año Nuevo

Próximos feriados trasladables

12 de octubre - (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.

Próximos feriados con fines turísticos

Viernes 13 de octubre (feriado puente) - fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) al lunes 16 de octubre.

Próximos feriados inamovibles