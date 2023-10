Se normalizaron los vuelos en Aeroparque tras la falsa amenaza de bomba

Este viernes por la mañana se registró una amenaza de bomba en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llevó a cabo una evacuación de los pasajeros y se suspendieron varios vuelos.

Cuatro vuelos que tenían su partida prevista para este viernes recibieron diferentes amenazas de bomba, que están siendo investigadas. Un avión fue evacuado, y las zonas de preembarque de los vuelos restantes fueron desalojadas.

Las amenazas de bomba estuvieron dirigidas a cuatro vuelos con destino Mendoza: dos se encontraban a cargo de la compañía Flybondi, uno de Aerolíneas Argentinas y el último de JetSmart.

A causa de las amenazas paralizaron por más de una hora la operación en el aeropuerto.

Activan protocolos de seguridad por amenaza de bomba en dos vuelos de Aeroparque

“Estábamos por embarcar para ir a Comodoro y hay una amenaza de bomba, todos afuera y no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí porque tienen que revisar todo”, dijo Carlos Ulloa a Radio Del Mar.

Los vuelos afectados fueron el AR1448 MDZ, cuya salida estaba prevista para las 10.40; el WJ3244 MDZ, con horario de partida a las 11.45; y el FB5064 MDZ, a las 15.05.

LA AMENAZA DE BOMBA

Según informó Télam, la amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a "vuelos" y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en el aire.

Ante esta situación, intervino de inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la Brigada de Explosivos, montó un operativo que consistió en el desembarque de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que estaban en la zona de pre-embarque.T

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tras poco más de una hora de una revisión exhaustiva en el edificio, que dio resultado negativo y del control de las aeronaves en vuelo, se determinó que la amenaza era falsa y se decidió retomar la actividad normal de las operaciones.