La muerte de cuatro perros en estado de abandono y con signos de desnutrición causó indignación en los vecinos de Comodoro días atrás. Y sumado a las reiteradas denuncias por maltrato y abandono en la ciudad petrolera, organizaciones proteccionistas decidieron convocar a una marcha para el próximo 3 de mayo.

La movilización será el próximo martes 3 de mayo con concentración en la plaza de la Escuela N° 83 y desde donde se movilizarán hacia la Fiscalía, bajo el lema "Todos por las mascotas".

Desde la organización de la convocatoria, Magalí Mansilla y Juan González, relataron a Crónica que participarán distintas organizaciones rescatistas y proteccionistas tanto de Comodoro como de Rada Tilly. Pedirán la modificación del artículo de la ley 14.346 para que las sanciones sean ejemplificadoras ante casos de abandono o crueldad animal.

Comodoro: murieron cuatro perros, denunció a su dueña por maltrato pero ella afirma que los envenenaron

“La necesidad de modificar una ley que realmente no sirve porque no aplica leyes ejemplificadoras. Lo único que logran es una condena moral pero en realidad, el castigo económico que sufre un condenado es irrisoria y esas mismas condenas conllevan penas de solo algunos meses lo que de hecho son excarcelables o sea, realmente no castigan”, indicaron a Crónica.

Finalmente invitaron a los vecinos a sumarse a la iniciativa y recordaron que “cada uno puede acompañar realizando una verdadera tenencia responsable, cuidando a las mascotas y ejerciendo el derecho de los animales como seres vivos y no como “cosas” que es como califican las leyes”.