Se indignó: Pepe Cibrián abandonó una entrevista cuando mostraban el video de su esposo besando a otro hombre

En medio de una entrevista por zoom, Pepe Cibrián decidió abandonar la entrevista después de que pasaran una imagen de su marido, Nahuel Lodi, con otro hombre.

“Lo que te pido es que no pasen más esa imagen, eso es lo único que te pido porque la pasaron y no me gusta. Sigo porque sos vos sino me retiraría”, dijo al principio el reconocido productor teatral.

Así, Cibrián se mostró indignado con el programa de Net Tv y fue allí cuando se descontectó: “Nunca hago reportajes en estas circunstancias, pensé que íbamos a hablar de nosotros, de la vida, pero prefiero que no”, señaló en diálogo con el nuevo programa de Viviana Saccone, Toda la Vida.

“No es ese el ánimo para Santiago... perdón, ni para Nahuel ni para mí”, agregó incómodo, en medio de un fallido en el que llamó a su esposo por el nombre de su expareja.

Tras perdonar a su esposo, Pepe Cibrián anunció que agrandará la familia

Cabe recordar que Pepe Cibrián y Nahuel Lodi se separaron tras contraer matrimonio por una infidelidad por parte del joven y luego decidieron dejar atrás el escándalo y se reconciliaron.