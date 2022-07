Ángela Giménez vive en Salta. Hace 23 años su hijo se fue de la casa y nunca más supo de él. En ese momento era un adolescente de 17 años. Ahora, gracias a las redes sociales, recibió la información de que se encuentra en Comodoro Rivadavia, y busca desesperada la forma de contactarlo.

“Hijo... da señales de vida, por favor, soy tu mamá", rogó en diálogo con Radio Del Mar.

Detalló que su hijo se llama Néstor Gabino Giménez, y actualmente tiene 40 años. La mujer detalló recibió un mensaje por Facebook de una persona diciendo que vio a su hijo hace un mes en un pool de la ciudad.

"Tengo páginas donde tengo publicada la búsqueda de mi hijo, y anoche se comunicó el dueño de un local, un pool, diciendo que como hace un mes estuvo por ese lugar", contó.

"Lo he buscado por su número de documento pero no figura en los padrones ni en el ANSES” aseguró Ángela, quien lamentó que "desde que se fue no sé nada de él. Me dijeron que lo habían visto por Comodoro, que él andaba de albañil, de soldador".

"Hijo, por favor, si me estás escuchando, por favor, da señales, si alguien lo conoce, hace mucho que lo busco y no doy con él", expresó entre lágrimas y mencionó que actualmente está atravesando problemas de salud.

Pidió que quien tenga información, o su propio hijo, que la llamen al 3875349370. También la encuentran en Facebook como Litta Giménez.