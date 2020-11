COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, detalló este miércoles por la tarde que habrá "una ampliación" en la atención de los locales gastronómicos. Los días de semana va a ser hasta las 0 hs. y viernes, sábado y domingo hasta la 1", anticipó.El horario de circulación, mientras tanto, se extenderá hasta las 0 horas. En cuanto a las actividades deportivas, "se mantienen las que ya están", dijo.

Agregó que en el marco del nuevo decreto "con el distanciamiento hemos adherido a todo lo que sugiere el DNU nacional".

Consultado por La Petrolera sobre las reuniones sociales al aire libre, dijo que "todavía no lo hemos incorporado al decreto".

"Tenemos que trabajar muy fuerte en la concientización para avanzar con este tipo de reuniones", dijo.

Puratich mencionó que "el tiempo de duplicación en los casos y en el Departamento Escalante ya superó los 30 días. Hay ciertos parámetros que puedne hacernos pensar que la circulación viral va disminuyendo".

Respecto a la situación educativa en la provincia, y a si podría darse la posibilidad de que vuelvan a las aulas las últimas etapas de cada nivel para realizar tareas de revinculación, mencionó que "desde el MInisterio recomendamos el no reinicio presencial de las clases porque quedó demostrado que la circulación del resto de los virus respiratorios bajó muchísimo al no tener clases presenciales. Habrá que esperar a ver si hay escuelas que quieran realizar actividades de fin de curso, etc. y serán evaluados los protocolos", dijo.

