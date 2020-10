RAWSON (ADNSUR) – Las altas temperaturas comienzan a sentirse en distintas localidades chubutense, y para los próximos días se esperan días muy calurosos con máximas que alcanzarían los 36° C.

En Rawson para este sábado el cielo estará mayormente despejado con viento. La máxima para ese día será de 32º C. Por la noche el cielo estará mayormente despejado con viento. La mínima de 17 C. El viento del N de 30 a 50 km/h.



Para este domingo el cielo estará mayormente despejado. Con una máxima de 33º C. El viento del NNO de 25 a 40 km/h. Por la noche el cielo estará parcialmente cubierto. La mínima de 18 C. Y el lunes se espera el cielo prácticamente cubierto. La máxima será de 28º C, señaló Diario Jornada.



En Trelew se prevé para este sábado una temperatura máxima de 32° C, para el domingo una mínima de 13°C y una máxima que llegaría a los 34°C. Y el lunes se espera la temperatura más alta, de 36°C.

Además, la ciudad de Puerto Madryn tendrá jornadas de similares características, con 32°C de máxima para este sábado, 33°C el domingo y 36° C el lunes, así lo indicó el Servicio Metereologico Nacional.

Y en Comodoro Rivadavia, para este sábado se espera cielo ligeramente nublado y una máxima de 25°C. El domingo estará mayormente nublado con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C. Mientras que para el comienzo de semana, se espera un lunes mayormente nublado, con incremento del viento, se prevén ráfagas de 50 km/h. Con una mínima de 15°C y máxima de 25°C.