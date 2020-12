COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Desde hace tres semanas se registra un lento incremento de los casos de coronavirus en Comodoro Rivadavia, algo que preocupa a las autoridades provinciales ya que se advierte que los contagios aumentarán después de las reuniones que se darán en el marco de las fiestas de fin de año.

Myriam Monasterolo, titular del Área Programática Sur, manifestó que “todavía no salimos de la pandemia, estamos saliendo con distintas aperturas, todavía estamos en la pandemia, la vacuna no llegó y aunque llegue vamos a seguir viviendo esta situación de contagio”, dijo. Y afirmó que en las últimas semanas la curva de contagio volvió a crecer: “El lunes tuvimos un récord de casos, es importante recordar que en estas fiestas no tenemos que relajarnos ni descuidarnos. Hay que tomar distancia. Si el tiempo acompaña, estar afuera y tener distancia en la mesa”, indicó.

Asimismo, Monasterolo se refirió al gran movimiento comercial de los últimos días “ayer tuve que salir y me asusté un poco por la gente que sale a comprar, la calle estaba inundada de gente y hasta costaba caminar. Es preocupante porque nosotros esperamos un rebrote ya no en marzo o abril, sino en el mes de enero porque vemos el comportamiento de la gente”.

La funcionaria explicó que el último fin de semana largo de diciembre hubo mucha gente volcada a plazas, playas “y después de eso se incrementaron los contagios”. Y además admitió que: “Tuvimos egresados que olvidaron los protocolos, esto nos preocupa porque el sistema de salud es el mismo, somos el mismo equipo de Salud que trabaja desde marzo, y es necesario darle descanso al personal, porque están agotados”.

Por último, contó que hubo días que no había capacidad para hisopar y se derivó al día siguiente, hemos tenido valores altos de positivos. Las filas en el Plan Detectar siguen siendo interminables”, aseguró a Cadena Tiempo.