NEUQUÉN - Micaela tiene 21 años y este martes salió a andar en bicicleta por el Paseo Río Grande, ya que se lo permitía su terminación del DNI, en donde "se flechó" con un chico que le pareció "muy atractivo". Ambos congelaron miradas con aquel desconocido y siguieron viaje, pero la estudiante universitaria fue por más...

A los metros, detuvo la bici y se quedó observando a ver si lo conocía. Busco en su memoria y su cara "no le sonaba". Vio que el joven se encontraba con una chica y un perro. La incertidumbre de no saber si era la pareja o una amiga hizo que en un primer momento deseche cualquier posibilidad de contacto, pero tomó una foto para contarle a su amiga lo sucedido.

Según detalla LM de Neuquén, al llegar a su casa se le ocurrió pedir ayuda por redes sociales, reavivando la intención de conocer quién era aquel joven. En ese momento, publicó la foto en su cuenta de Twitter, plataforma que no usa mucho, y subió aquella imagen que tomó con la frase: "Estoy buscando el nombre de este chico. Lo vi hoy 28 de julio en el río Grande de Neuquén, estaba con una chica (espero que no sea la novia) y con un perrito Beagle! Si alguien sabe o conoce y puede decirme, me enamoré. Es por una buena causa. Hoy por mí, mañana por ti", escribió.

"Estoy buscando el nombre de este chico. Lo vi hoy 28 de julio en el río grande de Neuquén, estaba con una chica (espero que no sea la novia) y con un perrito Beagle! Si alguien sabe o conoce y puede decirme, me namore 😍 RT,porfa!Es por una buena causa, hoy por mi mañana x ti 😋"

Pasaron los minutos y las notificaciones comenzaron a llegar al celular de Micaela. "Nunca imaginé que tenga tanta repercusión. Casi no uso Twitter y lo puse medio de onda, y bueno entre tanto movimiento lo logré encontrar", contó al diario y aclaró: "Antes de publicar miré bien que no se le vea la cara de él ni de la chica con la que estaba porque no quería que sea una actitud acosadora la mía, sino más bien de buscar a una persona que me pareció muy atractiva; siempre desde la buena onda".

Entre decenas de retuit y cientos de me gusta, apareció un usuario que tuiteó: "Holaaaaaa, es mi hermano y yo soy la chica que aparece ahí". Ante la desconfianza y la emoción porque podría ser verdad como "también una joda", preguntó si era cierto. Y la respuesta que recibió fue una foto y la frase: "Comprobadísimo".

"Después de ese comentario la chica me mandó un mensaje privado preguntándome si quería que me pasara el celular de su hermano, pero le dije que le pregunte primero a él si quería", relató Micaela, quien confirmó que le llegó un mensaje por Instagram de la cuenta del chico, en donde ahora "están teniendo una conversación fluida".

"Me pareció atractivo y ahora nos estamos conociendo", contó la chica y agregó: "Ya me invitó a vernos cuando pase la pandemia".

Habrá que ver cómo sigue la relación, ya que la joven estudia en Buenos Aires y una vez que pase la pandemia volverá a Capital. ¿Vencerá el amor a la distancia?...