La fuerte derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires generó un clima de nerviosismo que se refleja inmediatamente en el mercado cambiario.

La pérdida de la provincia ha sido vista como un golpe político que podría dificultar la implementación de políticas económicas orientadas a controlar la inflación y darle estabilidad al peso. Los analistas anticipan que esta situación podría impactar negativamente en la confianza de los mercados financieros, lo que se traduce en una mayor demanda de dólares y presión sobre el tipo de cambio oficial y paralelo.

Amílcar Collante, de Profit Consultores, anticipa un lunes “muy complicado” para los mercados, con una fuerte caída proyectada en los bonos locales y una subida del riesgo país, además de un aumento en el dólar. Según Collante, la combinación de factores políticos y económicos está llevando a una escalada de incertidumbre que puede derivar en turbulencias financieras.

Por su parte, Javier Timerman, socio fundador de Adcap, coincide en la expectativa de una caída significativa en acciones y bonos. Timerman subraya que la evolución del dólar dependerá en gran medida de la respuesta que adopte el Banco Central en los próximos días. Destacó que el uso de reservas internacionales para contener la suba del tipo de cambio podría tener el efecto contraproducente de deteriorar aún más la confianza en los títulos públicos, lo que profundizaría la caída en el mercado de bonos y aumentaría la presión sobre el riesgo país.

COTIZACIONES DEL DÓLAR E IMPACTO EN EL MERCADO

El dólar bitcoin, también conocido como dólar cripto o stablecoin —valorado por su paridad con el dólar estadounidense—, opera como un indicador alternativo para evaluar el dólar oficial. En la plataforma Ripio, el USDC se cotiza este lunes a $1.434,44, un valor superior tanto al oficial como al paralelo que refleja la presión inflacionaria y la preferencia por activos digitales en entornos de incertidumbre. Esta disparidad entre valores oficiales y cripto evidencia una búsqueda de refugio ante la volatilidad del peso.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene previsto difundir el valor oficial del dólar a partir de las 10 de la mañana, incluyendo tanto la cotización minorista como mayorista, ejercicio clave para el control del mercado cambiario.

Por otro lado, el dólar blue —que opera en el mercado informal— suele conocerse entre las 11 y las 11:30, cuando las financieras y las cuevas de la City porteña informan su cotización, siendo un termómetro no oficial del verdadero valor del dólar en el país.

Con información de Clarín y La Nación, editada y redactada por un periodista de ADNSUR