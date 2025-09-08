La fuerte derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires generó un clima de nerviosismo que se reflejó inmediatamente en el mercado cambiario.

La caída del oficialismo ante el peronismo fue vista como un golpe que podría dificultar la implementación de políticas económicas orientadas a controlar la inflación y darle estabilidad al peso.

Uno de esos efectos inmediatos se vi en la cotización del dólar. La divisa estadounidensel oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $ 45 respecto del último cierre.

Durante la rueda, el dólar se ubicó en el techo de la banda cambiaria, tocando los $ 1.460 durante las primeras horas de la jornada. A medida que las operaciones en el mercado iban aumentado, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $ 1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.

El dólar blue cotizaba esta tarde en $ 1.360 para la compra y $ 1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada, mientras que el mayorista se ubicaba en $ 1.408, con un alza de 3,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.

El impacto de los resultados de la elección no se vieron solamente reflejados en el tipo de cambio, sino también en la escalada del riesgo país, que se ubicó en 1.100 puntos, y el derrumbe de las acciones argentinas en Wall Street, con una caída de hasta el 22%.

Minutos después de que se conociera el resultado de las elecciones, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que no se modificará el rumbo de las políticas aplicadas por el Gobierno.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, afirmó el funcionario, quien este lunes se mostró junto al presidente Milei en una reunión junto a autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la imagen se ve una motosierra sobre la mesa, en una clara señal que buscó respaldar esa afirmación de Caputo.

Horas antes, el Presidente encabezó la primera reunión de ministros y funcionarios del día. La segunda fue convocada para la tarde, cerca de las 17, en medio de la expectativa de posibles anuncios sobre cambios en el gabinete.

