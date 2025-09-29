En septiembre, el mercado argentino de plazos fijos en pesos experimentó un cambio notable en las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras a los ahorristas.

Esta serie de ajustes, que se implementaron con rapidez y en forma generalizada, impactó a bancos de todos los tamaños y a compañías financieras especializadas, configurando un nuevo escenario en el que los rendimientos de los instrumentos tradicionales a corto plazo se redujeron significativamente. Esta situación obliga a quienes buscan proteger y rentabilizar sus ahorros a analizar con mayor atención las diversas propuestas del sistema financiero.

CAEN LOS PLAZOS FIJOS: CUÁNTO PAGAN LOS BANCOS POR $1.000.000 A 30 DÍAS

El fenómeno fue especialmente visible en las grandes entidades financieras del país. El Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, histórico referente en captación de depósitos, realizó un recorte profundo en su tasa nominal anual (TNA) para plazos fijos a 30 días, bajándola del 47% registrado el 15 de septiembre al 36% vigente actualmente.

Plazo fijo en Argentina: los 15 bancos que más pagan por $1.000.000 en 30 días

Este descenso de más de diez puntos porcentuales impacta directamente en la rentabilidad para miles de ahorristas; un depósito de $1.000.000 ahora genera un monto total de $1.029.589,04 a un mes, lejos de los $1.038.356 que se cobraban hace apenas dos semanas.

Este ajuste marcó la pauta para el resto del sistema, provocando un efecto en cadena que involucró a entidades privadas reconocidas como Banco Santander Argentina, Banco Galicia y Buenos Aires, Banco BBVA y Banco Macro, cuyo rango de tasas se ubicó en torno al 31%-35,5%.

Dólar en Comodoro: menos jugadores, más cautela y el límite que debería tener la divisa para que convenga el plazo fijo

Los bancos que tradicionalmente ofrecen productos competitivos para pequeños y medianos ahorristas no quedaron al margen. El Banco Ciudad de Buenos Aires bajó su tasa a 31%, pagando poco más de $1.025.479 por cada millón invertido, mientras que Banco Credicoop, uno de los cooperativos más importantes del país, ajustó su oferta hasta el 34%, en sintonía con la tendencia generalizada.

Estas reducciones se impusieron en cuestión de días, afectando a productos tradicionales que son una opción preferida en un contexto económico incierto.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

DIVERSIDAD Y COMPETENCIA EN UN MERCADO EN TRANSFORMACIÓN

Más allá de las grandes entidades, la caída se replicó también en bancos de menor tamaño y en compañías financieras digitales o fintech que buscan atraer a pequeños inversores. En este segmento se observa una dispersión interesante de tasas.

Por ejemplo, Banco Bica ofrece una TNA de 41%, Banco CMF se mantiene en 42% y Banco Comafi propone 37%. Aunque estas cifras son todavía atractivas en comparación con los bancos principales, la brecha con otras entidades del mismo segmento es relevante y genera una heterogeneidad que puede confundir a los ahorristas menos informados.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

En las provincias, los bancos regionales reflejaron bajas importantes. El Banco de la Provincia de Córdoba redujo su tasa del 52% al 43%, mientras que Banco del Chubut pasó de 51% a 38%.

Bancos como Banco del Sol y Banco VoII, que antes ofrecían tasas máximas del 55%, también se vieron obligados a ajustar sus propuestas al entorno actual, dejándolas en torno al 45%. Estos movimientos ilustran un fenómeno extendido que no distingue tamaño ni ubicación geográfica.

UN IMPACTO REAL PARA LOS AHORRISTAS ARGENTINOS

El ajuste en las tasas implica una reducción visible en el monto final que reciben los depositantes. Al comparar las mejores y peores ofertas del mercado actual, la diferencia puede superar los $12.000 por cada millón invertido a 30 días.

Por ejemplo, las entidades con las tasas más competitivas presentan pagos cercanos a los $1.036.986, mientras que las opciones menos agresivas apenas superan los $1.024.000 en el mismo plazo. Esta variación es significativa para quienes buscan maximizar sus ahorros en un contexto de inflación y volatilidad económica.

“Lo que nos motiva es mantener Cabaña como un lugar que une generaciones”: Daniel Lee anunció la vuelta del pub

Algunas entidades financieras lograron mantener sus tasas sin cambios importantes en las últimas semanas, aunque en ese grupo no se registraron incrementos. Banco Masventas continuó con una TNA de 30%, Banco Julio ajustó levemente del 42% al 39%, y Bibank se asentó en el 40%. Sin embargo, el panorama general es claro: la tendencia es a la baja en todas las categorías del sistema, sin indicios de un cambio próximo.

La reducción abrupta y generalizada en las tasas de plazos fijos revela un cambio estructural en la forma en que el sistema financiero local gestiona los fondos a corto plazo. La competencia es intensa y las propuestas son cada vez más variadas en cuanto a montos, tasas y condiciones de inversión. Para los ahorristas tradicionales y digitales, esto implica mayores desafíos para seleccionar opciones rentables y seguras en un contexto marcado por la incertidumbre económica y una inflación que sigue presionando el poder adquisitivo.

Es ingeniera química, dejó todo para vender ollas y en tres meses ya factura el 40% de lo que ganaba en el petróleo

Además, el hecho de que bancos históricos, cooperativas, fintech y compañías financieras especializadas estén alineados en esta tendencia bajista indica que las presiones macroeconómicas y regulatorias juegan un papel clave en esta decisión colectiva. El nuevo mapa de tasas pone en valor la comparación detallada y la asesoría financiera para optimizar la rentabilidad de los depósitos en pesos.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR