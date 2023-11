Se cumplen 10 años de la muerte del Padre Juan Corti, el "Cura Gaucho" de Comodoro

El lunes 27 de noviembre se cumplen 10 años del fallecimiento del Padre Juan Corti, el "Cura Gaucho" de Comodoro Rivadavia. En este marco se realizarán una serie de actividades para recordarlo.

Según se informó, el lunes a las 09 horas se llevará una ofrenda floral al Mausoleo ubicado en el Cementerio Oeste. Luego, a las 10 horas habrá una convocatoria en el Monumento del Padre Corti, sobre Avenida Ricadavia. Y finalmente, a las 11:30 horas se realizará una celebración eucarística en la Catedral San Juan Bosco.

Tragedia en Comodoro: encontraron a un hombre muerto en un pozo petrolero

El Cura Gaucho no le tenía miedo a nada ni nadie. Decía que su iglesia era la calle y sus sermones las obras. Quienes lo recuerdan cuentan que nunca dejaba de pensar qué nueva construcción podía realizar y trabajaba por ese objetivo.

Inspirado en la obra de Don Bosco, el cura gaucho pedía por y para los chicos de la ciudad. “Siempre fue una personas muy transparente; creo que eso llevo a que la gente siempre estuviera y colaborara con él. De todos los partidos políticos, porque él decía: yo no tengo partido político, acá es el bien de los chicos, es el bien de la gente y a mí no me importa que me den de un partido o del otro. No importa, es la gente, son los niños”, decía.

En su oficina el Padre Corti pasaba la mayor parte del tiempo. Allí, sobre una de las paredes un gran tablero de madera ordena las llaves de todas las escuelas, comedores u oficinas de la obra. Era sumamente prolijo y meticuloso: se levantaba a las 5 de la mañana y a las 7 las puertas de la escuela ya estaban abiertas, la calefacción encendida esperando a la primera docente.

"Vos sos petrolero. Te voy a...": lo amenazaron afuera de una estación de servicio de Comodoro y le robaron el auto

Cuando Corti falleció sus colaboradores decidieron juntar sus pertenencias, recuerdos y reconocimientos y exponerlos en la oficina que ocupó durante tantos años hasta que las dolencias físicas pudieron más que las fortalezas y fue hospitalizado.

Se dice que fue una de las movilizaciones populares más importantes que se vieron en la ciudad. Es que gracias a él y a su obra salesiana, miles de chicos pudieron ser educados en los barrios más vulnerables de Comodoro. Entre las seis escuelas que levantó el Padre Corti asisten unos 2.600 alumnos y 300 docentes. Su obra trascendió fronteras, fue convocado por distintos presidentes y reconocido por el Papa Juan Pablo II.

Desde la SCPL anunciaron que desde ahora se distribuirá agua cada 24 horas en todo Comodoro

Tras su muerte, la provincia decretó tres días de duelo. Hoy, a 10 años de su deceso, perdura el reconocimiento y agradecimiento de quienes lo conocieron, pero también de aquellos que aún sin tener trato con él, se vieron beneficiados con sus obras.