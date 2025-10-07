SIN ENERGÍA
Se cortó la luz en cinco barrios de Comodoro
Así lo informó este martes por la tarde la SCPL. Aún no hay horario de normalización del servicio.
Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este martes informaron a los asociados del servicio eléctrico que, debido a un corte imprevisto, se encuentra interrumpido el suministro en varios sectores de la ciudad.
Según indicaron, los barrios afectados son: Quirno Costa, San Isidro Labrador, Pueyrredón, sectores del Fuchs y Roca.
Por el momento, en el comunicado señalaron que no hay horario de normalización.
