Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este martes informaron a los asociados del servicio eléctrico que, debido a un corte imprevisto, se encuentra interrumpido el suministro en varios sectores de la ciudad.

Según indicaron, los barrios afectados son: Quirno Costa, San Isidro Labrador, Pueyrredón, sectores del Fuchs y Roca.

Por el momento, en el comunicado señalaron que no hay horario de normalización.