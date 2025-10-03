Se construirán 11 nuevas viviendas en Gaiman

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó la construcción de 11 nuevas viviendas en Gaiman, tras la firma de un convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y la Municipalidad local.

El acuerdo busca dar respuesta a la demanda habitacional en la localidad del Valle Inferior del Río Chubut, al mismo tiempo que se fortalece la obra pública como generadora de empleo.

Según se indicó, seis viviendas serán de demanda libre y cinco se destinarán a afiliados del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICh). La firma del acta compromiso estuvo a cargo del titular del IPVyDU, Guillermo Espada James, y del intendente de Gaiman, Darío James.

El proyecto contempla la construcción de las unidades en un predio ubicado sobre la calle Italia, entre Dr. Fernández Dopazzo y Awena Pugh. Las viviendas serán de planta baja, con 61,59 m² de superficie cubierta, y se ejecutarán con sistema de obra húmeda tradicional, con estructura independiente de hormigón armado, columnas, vigas y losas de viguetas pretensadas.

La mampostería exterior será de ladrillo cerámico de 18x18x33 cm, mientras que los tabiques internos se realizarán con ladrillos de 8x18x33 cm y 12x12x33 cm. Cada vivienda contará con cocina equipada con horno, campana extractora, mesada de granito y bacha de acero inoxidable, además de baño completo con inodoro, bidet, lavatorio, ducha y accesorios. Se proveerán los servicios básicos de agua, gas natural y electricidad.

El proyecto también incluye obras complementarias: movimiento de suelos, cordones cuneta, alumbrado público, veredas perimetrales y públicas, arbolado y cestos de residuos por unidad.

El IPVyDU será responsable del llamado a licitación para la ejecución de la obra y de las redes de infraestructura complementaria. Torres destacó que la política habitacional busca generar no solo viviendas sino también empleo a través de la obra pública y afirmó que los proyectos se iniciarán y completarán siguiendo los estándares de construcción establecidos.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.