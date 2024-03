Se cayeron Instagram y Facebook en todo el mundo

Instagram y Facebook, dos de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, sufren por estas horas una caída que afecta a millones de usuarios en todo el mundo.

Si al intentar ingresar a tu cuenta de Instagram notaste que tu feed no se actualizaba, que no podías subir contenido o que las historias no se renovaban, no es un problema de tu celular ni de tu conexión a internet.

La caída de estas plataformas pertenecientes a Meta Platforms, anteriormente conocida como Facebook, generó un revuelo a nivel global. Usuarios de diferentes partes del mundo reportaron fallas en Instagram y Facebook, impidiendo su normal uso.