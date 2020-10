CÓRDOBA (ADNSUR) - Ignacio, de 23 años, fue diagnosticado el último lunes que había dado positivo de coronavirus. El joven, oriundo de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, ante el temor de contagiar a sus padres - que son parte del grupo de riesgo - realizó parte del aislamiento obligatorio en un auto porque no tenía otra alternativa.

Luego de hacerse pública la situación, el intendente Ignacio García Aresca realizó gestiones para que este viernes el joven sea trasladado a un hotel de la ciudad de Córdoba para que complete los días de aislamiento que debe cumplir.

El chico trabaja como coordinador de turismo y había escrito indignado en las redes sociales: "Di positivo en Covid - 19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes".

"Yo me entero por un amigo del trabajo que se había hecho el hisopado y le había dado positivo, entonces cuando a mí me da también hablo con familia y me recomiendan ir a mi casa, pero mis padres son pacientes de riesgo, entonces el lunes decidí quedarme arriba del auto de él", según dijo el joven a La Voz de San Justo. ç

Además, contó que los alimentos se los acercaban los amigos o familiares al auto. "Cuando se iban yo los recogía, por suerte el auto estaba ubicado en un buen lugar y el calor no afectó mucho", expresó y agregó que los días "se le hacían eternos" y cuando aumentó la temperatura "bajaba un poco los vidrios de las ventanillas para renovar el aire".

De acuerdo a lo relatado por el joven, aparentemente en la ciudad no había lugar donde alojarlo para que realice el aislamiento, y ahora se conoció que el municipio gestionó su derivación a la ciudad de Córdoba. "Creo que aquí no hay lugar para que pueda estar aislado, ahora estoy esperando la ambulancia que me va a llevar a Córdoba, allá me van a alojar en uno de los hoteles que tiene contratados la provincia y completaré los días que me faltan de cuarentena", indicó.