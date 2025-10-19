Este domingo 19 de octubre, se adelantó el verano en Comodoro Rivadavia, donde la temperatura superó la máxima pronosticada para el día y alcanzó los 30.1°C. En tanto, se esperaba que la ciudad tuviera la jornada más calurosa de los últimos seis meses.

Cabe recordar que se estimaba una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 29°C, pero fue superada con el correr de las horas. De esta manera, se trató de una jornada para disfrutar de la costa, en familia y en los espacios al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantuvo mayormente nublado, con ráfagas de viento que llegaron hasta los 60 km/h.

Para la noche, se pronostica que la temperatura descenderá a 25°C, con persistencia de nubosidad y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

RADA TILLY

Este domingo, una situación similar se vivió en la costa de Rada Tilly, en un momento donde la temperatura marcaba 27°C.

Por lo tanto, fue uno de los puntos de encuentro que eligió la gente, para disfrutar del Día de la Madre al aire libre. Algunas personas se animaron incluso a meterse al mar, aprovechando el calor en esta época del año.

CONSEJOS PARA CUIDAR LA SALUD EN DÍAS DE CALOR INTENSO

Ante estas temperaturas elevadas, especialmente cuando se combinan con viento y humedad, es fundamental tomar ciertas precauciones para evitar golpes de calor, deshidratación y otros malestares. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para disfrutar el día sin riesgos:

Mantenerse hidratado: Beber abundante agua durante todo el día, incluso si no se siente sed. Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usar ropa ligera y clara: Preferir prendas frescas, de algodón o lino, que permitan la transpiración.

Protegerse del sol: Usar sombrero, gafas de sol y aplicar protector solar cada dos horas, especialmente si se está expuesto al aire libre.

Evitar la exposición prolongada al sol: Buscar sombra o espacios cerrados durante las horas pico de calor, entre las 11 y las 16 horas.

Cuidar a niños, personas mayores y mascotas: Estas personas son más vulnerables a las altas temperaturas y requieren atención especial.

No realizar actividad física intensa durante las horas más calurosas: Programar ejercicios o caminatas para la mañana temprano o al atardecer.

Atender síntomas de malestar: Mareos, náuseas, fatiga o confusión pueden ser señales de un golpe de calor, por lo que se debe actuar rápidamente buscando ayuda médica si es necesario.

Con información del Servició Meteorológico Nacional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR