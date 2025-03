Se actualizó el alerta por lluvias en Comodoro: podrían caer hasta 35 mm y advierten por mareas extraordinarias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por lluvias para Comodoro Rivadavia y la región.

Según se informó de manera oficial, las fuertes precipitaciones comenzarán a la madrugada y persistirán hasta mediodía de este domingo 30 de marzo.

La contingencia climática afectará las zonas de: Meseta de Río Senguer, Meseta de Escalante, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino y Costa de Escalante.

En estas áreas, “se esperan lluvias moderadas a fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas altas, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve”, indicaron desde el SMN.

Un banco anunció que cierra definitivamente su sucursal en Comodoro Rivadavia

Desde la Municipalidad de Comodoro creen que las precipitaciones pueden superar incluso ese registro. “A partir de la madrugada del domingo y durante todo el día, hasta las 17:00 aproximadamente, pueden caer entre 30 y 35 milímetros”.

"Esperemos que caiga en términos razonables y no como el sábado pasado, que fue de golpe”, señaló el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán.

Teniendo en cuenta ese escenario, se reforzaron los trabajos de limpieza de sumideros y pluviales.

"Hicimos una reunión para organizar a todos los equipos que van a estar activos, tanto de nuestra Secretaría como de Desarrollo Social, Obras Públicas y las cuadrillas. Todos estamos enfocados en tareas preventivas”, indicó Gaitán en contacto con ADNSUR.

Cerró una conocida casa de té en Comodoro: "Gracias por tantos años de confianza"

Y agregó: Repasamos algunos lugares puntuales y realizamos un recorrido por toda la ciudad. Estamos trabajando para optimizar todo lo antes posible”.

Mareas extraordinarias

El pronosticador de la oficina local del SMN, Aldo Sánchez, advirtió que, además de las lluvias, este fin de semana se pueden registrar mareas extraordinarias.

“Para el día sábado y domingo, los últimos días del mes se esperan pleamares máximas en la costa patagónica, que serían para Chubut y Río Negro", dijo.

También aclaró que "son valores que ya están tabulados y que se sabe que esos días la pleamar va a tener valores cercanos al máximo. Si a eso le sumamos el viento intenso que puede ser del sur, del sureste y la precipitación, puede generar complicaciones en cuanto a la operatividad de la ciudad”.

La verdulería con precios bajos y de calidad es un fenómeno en Comodoro

Al respecto, agregó: “Igualmente, el oleaje puede ser significativo en horas pico y hay que tener cuidado, sobre todo en la pleamar, que creo que en Comodoro es a las 5 de la mañana y luego a las 17 horas"

“En esos horarios habría que tener especialmente cuidado, más que nada en la pleamar de la madrugada y la de la tarde, ya que el sistema se habría alejado. Si bien pueden haber algunas precipitaciones, hay que tener más cuidado a las 5, o en esa franja horaria entre las 5 y las 8 de la mañana”, explicó.

Comodoro se prepara para otra tormenta: refuerzan los operativos de limpieza y recomiendan quedarse en casa

Recomendaciones

Ante el alerta por lluvias intensas, es importante tomar precauciones para proteger tu seguridad y la de tu familia. Acá te dejamos una guía de acciones clave:

📌 ANTES DE LAS LLUVIAS

✔ Revisá tu techo y canaletas: asegurate de que no haya filtraciones y que las bajadas de agua estén libres de hojas u obstrucciones.

✔ Tené a mano un kit de emergencia con linterna, pilas, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y un botiquín básico.

✔ Retirá objetos del patio o balcón como muebles, macetas y otros elementos que pueden ser arrastrados por el agua o el viento.

⚠️ DURANTE LAS LLUVIAS

✔ Evitá salir si no es necesario y si tenés que hacerlo, no cruces calles inundadas o zonas anegadas (aunque el agua parezca baja).

✔ Desconectá electrodomésticos para prevenir cortocircuitos por subidas de tensión.

✔ No uses el teléfono fijo durante tormentas eléctricas: podría atraer descargas.

✔ Si estás conduciendo: Reducí la velocidad y enciende las luces, evitá zonas inundadas (el agua puede dañar el motor o arrastrar el vehículo) y si el auto se atasca, abandonalo y buscá terreno alto.

Lluvias en Comodoro: cómo ayudar a los perros en situación de calle

🚨 EN CASO DE INUNDACIÓN

✔ Cortá la energía eléctrica y el gas para evitar electrocuciones o fugas.

✔ Subí a pisos altos si el agua ingresa a tu casa. Buscá refugio en niveles superiores.

✔ Seguí las indicaciones de las autoridades: si ordenan evacuación, hacelo de inmediato.

✔ No toques cables caídos: podrían estar energizados.