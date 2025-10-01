Se abre la licitación para el mantenimiento de la ruta 3 en su paso por Comodoro

El gobierno de Chubut, a través de Vialidad Provincial, realizará este miércoles el acto de apertura de los sobres de licitación por la obra de mantenimiento de rutina de la ruta nacional número 3, entre el cruce con la ruta 39 (camino al aeropuerto) y el acceso a Rada Tilly.

Con un presupuesto de 8.838,1 millones de pesos, el proyecto forma parte del acuerdo de compensación de deudas que firmó el gobernador Ignacio Torres con el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas atrás, por un total de 101.000 millones de pesos.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Entre los proyectos que forman parte de aquel acuerdo, cuya responsabilidad de ejecución fue transferida desde Nación hacia la provincia, se cuentan:

- Finalización de la Ruta Nacional N° 3 (Doble Trocha) entre Puerto Madryn y Trelew.

- Reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, tramo Facundo – Tamariscos.

- Reacondicionamiento de la Ruta Nacional N° 40, tramo Tecka – Esquel.

- Mantenimiento de la traza urbana de la Ruta Nacional N° 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro Rivadavia hasta la de Rada Tilly.

Reparación de la cinta asfáltica

Los trabajos que involucran a la ruta en su paso por Comodoro Rivadavia incluyen la reparación de la carpeta de rodamiento, fuertemente impactada por el constante tránsito pesado en la ciudad, que provoca ondulaciones y pozos.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Semanas atrás, tras conocer el anuncio oficial, desde el municipio se informó que el proyecto contempla tanto el refuerzo del sector donde se produjo el deslizamiento del talud, en septiembre de 2023, como el bacheo, recapado y limpieza general de la traza de la ruta en su paso por la zona urbana, además de un sistema modular que permitirá determinar en tiempo real qué sectores requieren intervención.

“En nuestra ciudad la ruta atraviesa todo el ejido urbano, con un flujo constante de vehículos, lo que exige un mantenimiento más frecuente. Lo que se está proyectando es un trabajo sostenido en el tiempo, que hasta ahora Nación no garantizó”, había explicado Fernando Ostoich.

El acto de apertura de ofertas se realizará al mediodía, en el Salón Dorado del Club Huergo.