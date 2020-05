RAWSON (ADNSUR)- En la mañana de este lunes, vecinos de la Comarca Andina habían anunciado el corte de la Ruta Nacional 40, entre El Bolsón y El Hoyo, en el Paralelo 42º, para pedir a las autoridades provinciales que se pueda habilitar el cruce a Río Negro y circular libremente. En conferencia de prensa, se confirmó que se levantaron los retenes para la libre circulación entre localidades chubutenses, no así con la localidad rionegrina de El Bolsón.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, había manifestado que esperaba que la provincia flexibilice el paso con Río Negro, y aseguró no estar de acuerdo con la decisión de no permitir el ingreso de vecinos de El Bolsón. “Hay familias con padres separados que están cada uno en una provincia distinta y los hijos van de un lado a otro, y de acuerdo a las autoridades sanitarias, en El Bolsón no hay circulación del virus”, advirtió.

Al respecto, el gobernador Mariano Arcioni, aseguró estar en contacto permanente con las autoridades de Río Negro. “Lo que hemos acordado y lo que nos ha solicitado la mayoría de los intendentes de la comarca, es que se mantengan las medidas que hemos adoptado, gran parte de los intendentes lo han pedido”, dijo.

Y además afirmó que concretó la “liberación dentro de la comarca andina (en Chubut), dentro del paralelo 42 para que puedan circular libremente”. Mientras agregó que: “Tenemos que ser conscientes del cuidado que debemos tener para el libre tránsito de una provincia a otra, jamás vamos a impedir el libre tránsito, pero si teniendo en cuenta algunas pautas que hacen al cuidado de los chubutenses”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, dijo que “ya se han levantado todos los retenes que existían entre las localidades chubutenses de la comarca”, con el fin de que exista una libertad de movimiento, y que las personas “puedan ir de Epuyén a El Hoyo, El Maitén, Lago Puelo, a realizar las tareas y retomar la relación comarcal”.

Asimismo, indicó que se mantuvo diálogo con los intendentes chubutenses de la comarca, los que “en su gran mayoría solicitan al gobierno provincial que continuemos con las medidas”.

Al respecto, Massoni explicó que nada se hace sin ir de la mano con la flexibilización. “Chubut es la provincia del país que más avanzada está en la administración de la cuarentena. No se puede ir con una liberación total de los ingresos a las provincia, menos en una que está entre las tres primeras por la cantidad de casos de coronavirus (Río Negro)”, dijo al confirmar que es recomendación de seguridad y del Ministerio de Salud, “en cuanto a la diferencia que existe entre la situación con Chubut (que sólo tiene cuatro casos de covid-19).