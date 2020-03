PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, convocó a su gabinete y resolvió acciones de impacto local, que contemplan la suspensión de eventos de convocatoria pública, en función de las medidas de prevención sanitarias dispuestas por Nación.



El intendente aclaró que “la Municipalidad no es la autoridad competente ni tiene la facultad para determinar si un crucero ingresa o no a nuestro puerto. Por eso solicitamos la suspensión durante estos días del ingreso de cruceros y de pasajeros provenientes de zonas de riesgo porque queremos tener la tranquilidad total de que nuestra ciudad no padezca ninguna de estas problemáticas”.



El pedido es para el buque Coral Princess que prevé amarrar mañana domingo en el muelle Piedra Buena. “Es una solicitud que firmaré y luego estará en las autoridades la decisión de lo que van a hacer”, dijo Sastre. “La gente se impacienta con todo lo que está sucediendo y muchas veces piden al intendente que no entren los cruceros o que no suceda tal cosa pero tengo mis restricciones. Hay un ente para cada cuestión que decide qué hacer”. Ratificó que “voy a solicitarlo como un ciudadano más”.

SUSPENSIÓN DE EVENTOS MASIVOS



Mediante la Resolución 372/20, hemos dispuesto crear un equipo interdisciplinario de trabajo en el ámbito del Comité de Emergencia Municipal integrado por las secretarías de Desarrollo Comunitario, Turismo y Gobierno, la Subsecretaría de Salud y la Secretaría de Prevención y Protección Ciudadana.



El documento detalla la suspensión preventiva de todos los eventos de convocatoria pública, ya sean deportivos, culturales, religiosos y/o sociales, hasta tanto el equipo establezca las condiciones necesarias para hacer cumplir los parámetros determinados por las autoridades sanitarias.



Todos los centros de atención al público deberán exhibir cartelería informativa y adoptar las medidas.



La Secretaría de Turismo establecerá mecanismos de atención a los turistas en los centros dispuestos, para garantizar que se cumplan las recomendaciones de distancia social y toda otra disposición. Se suspenderá la actividad del Bingo Municipal.