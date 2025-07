Este martes 15 de julio, Con la llegada del primer ejemplar bovino desde el sur del país, comenzó la 137.ª edición de La Rural en Palermo. Hasta el 27 de julio, más de 2.000 animales de genética de élite serán protagonistas de la muestra agropecuaria más importante del país.

La Exposición Rural de Palermo abrió sus puertas con una postal simbólica: el ingreso del primer toro del evento, un ejemplar Hereford llamado “Escocés”, criado en la cabaña San Marón de la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut. Además de Escocés, llegaron otros cinco toros y una hembra.

Este hecho no solo marcó el inicio de la tradicional muestra agropecuaria, sino que también visibilizó la producción ganadera del sur patagónico, una región habitualmente identificada con la industria del petróleo.

“El mérito más importante en este caso es haber sido los primeros en descargar en Palermo”, aseguró Juan Seleme, responsable de la cabaña San Marón, en diálogo con ADNSUR.

“Una alegría que una cabaña desde acá, desde Sarmiento, pueda descargar el primer animal en Palermo, con lo que significa la muestra. Va a haber más de 2000 animales y es la genética de élite, te diría, de toda América, porque competimos exactamente igual con Estados Unidos y Canadá, que es la élite de los toros y de la raza bovina. Con lo cual, muy contento, muy felices de generar esta sensación para esta parte de la Patagonia y esperanzados después que eso que a nosotros nos gusta, le pueda gustar al jurado y podamos andar bien también”

EL VALOR SIMBÓLICO PARA SARMIENTO

Seleme destacó que el hecho de haber sido los primeros en descargar un animal en Palermo sirve para poner en agenda una zona productiva poco visible fuera del rubro energético: “Bueno, ese es un poco el sentido de que el periodismo esté atrás del primer toro que baja. Lo que pasa es que uno tiene un poco olvidado que en esta zona de la Patagonia también se puede producir otra cosa que no sea petróleo, y la producción de genética es un incentivo y es una producción en sí misma, tiene mucho valor agregado a la misma producción de carne”.

“Cuando nosotros hablamos de los corrimientos de la barrera y cuando hablamos de filtraciones en particular de la Patagonia, estamos hablando de esto específicamente: de cómo se produce en Patagonia, cómo se produce en un valle como Sarmiento y qué mirada hay que tener sobre las producciones que no tienen que ver específicamente con los hidrocarburos. Entonces ponemos en agenda también la producción de una zona como Sarmiento”, señaló.

UNA TRAYECTORIA QUE CRECE EN CADA EDICIÓN

Aunque no es la primera vez que la cabaña San Marón participa en la exposición, Seleme remarcó la importancia del intercambio entre regiones y el aprendizaje mutuo que ofrece Palermo: “Nosotros ya hace un tiempo que estamos en Palermo, no es la primera vez. Hemos ganado un campeonato también ya hace 2 años. Digamos que la charla es un intercambio entre cómo se produce en lugares como este. No digo que sea más fácil producir, pero se produce de otra forma”.

“Siempre es enriquecedor, siempre las experiencias muchas veces se pueden copiar y otras veces no, porque son distintos ambientes. Pero lo importante de todo esto es el intercambio e insisto, poner a la genética de la Argentina en el rol preponderante que tiene que tener en el mundo”.

EL MENSAJE DEL CAMPO A LA CIUDAD

Por otra parte, también aprovechó la exposición para transmitir un mensaje a quienes viven en las ciudades y suelen desconocer el esfuerzo detrás de la producción agropecuaria: “El estar en el campo es una situación que la gente de la ciudad debería admirar. La ciudad debería mirar un poco más al campo y a la gente del campo, y estoy hablando de la gente que está todos los días en el campo, que lo hace con una pasión, con una alegría que es muy importante”.

“Y cuando se sienta a la mesa, también debería saber que está comiendo en función de la gente de campo. Así que es muy importante que nosotros revaloricemos el campo, que revaloricemos nuestras costumbres, que revaloricemos todo lo que el campo genera, y no hay que olvidarse que el campo es el primer generador de divisas de este país. Con lo cual, mirar al campo con una sensación de exclamación y que la cosa va por ahí”, añadió.

EXPECTATIVAS FRENTE A LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Consultado sobre la relación actual entre el sector y el gobierno nacional, Seleme expresó cierta esperanza ante un escenario de mayor libertad productiva: “Una expectativa de reglas un poco más claras, de reglas que se cumplan, de una expectativa en la cual la situación sea de producir más, de que te saquen el lazo del cogote y que puedas dejar al campo que produzca y el campo va a producir”.

“Si hoy produce 140.000.000 de toneladas de granos, si le sacan el lazo del cogote seguramente va a producir mucho más. Y si hay 50.000.000 de vacas en la Argentina seguramente va a poder haber más si es que se puede exportar y se pueden generar más divisas”.

“Con lo cual, la expectativa es importante. Ojalá que hoy el presidente pueda o en el momento que sea anunciar alguna situación de mejoría en cuanto a las retenciones, y ojalá que la relación con el campo sea cada vez más fluida y benévola para el país”.

Por último, a la espera del tradicional discurso inaugural, Seleme sintetizó el reclamo central del sector: “Que nos saquen el lazo del cogote, déjennos producir más y que nosotros solos nos la arreglamos. Sáquennos impuestos y déjennos que podamos producir más y mejor, para beneplácito de todo el país”.