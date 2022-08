Santi Maratea volvió a ser tendencia en Twitter por sus polémicas declaraciones sobre la economía Argentina. “Somos un pais que cree que la solucion es cobrarle mas plata a los ricos, pero nadie se autopercibe como rico, nadie quiere aportar plata”, inició.

A su vez, se refirió a uno de los más grandes empresarios del país. “Galperin cree que no tiene plata cuando se junta con sus amigos millonarios de Canadá”, afirmó. “Y no está mal porque aunque el chabón inventó Mercado Libre, él es de un país pobre”, agregó en “Nadie Dice Nada”.

“La pobreza no es porque viene consigo y no se la puede quitar. Es porque el país genera pobreza”, explicó. Siguiendo su pensamiento, en influencer aseguró que “tener una empresa como la que tiene Galperin en Argentina es muy complicado porque no puede tener la proyección para ir a todo el mundo como tienen otras empresas en otros paises”.

En ese momento Flor Jazmín lo interrumpe y pregunta: “¿Tipo Amazon?”. “Si, Amazon justo es en Estados Unidos que son los más hijos de puta del mundo”, respondió Maratea.

“Estados Unidos es el jefe que no va a querer que vos crezcas”, afirmó. “Siempre les va a venir bien que Galperin no cree algo mas grande que Amazon”, añadió.

“Salvarse solo tiene un gusto amargo, boludo”, finalizó. Posteriormente, Maratea filmó unas historias para su cuenta de Instagram donde cuenta como fue su arrepentimiento en el caso Milagro Sala.

“Yo estuve en Plaza de Mayo aplaudiendo para que liberen a Milagro Sala y la desilusion es genuina”, arrancó diciendo. “Es más, me acuerdo que estaba caminando y había un acampe. Frené y fue tipo ‘hola, qué pasa acá?’”, contó y recreó un diálogo con las personas que encontró en esa protesta.

“Estamos pidiendo por la liberación de Milagro Sala”, cuenta que le dijeron. “Una mujer del norte, que hizo una cooperativa y ayudo a un montón de gente, le dio casa, comida, y un lugar con pileta, hacer deportes y escuelas”, agregaron.

“La ex mano derecha de Milagro Sala, Shakira, dijo que cuando iban a ver al papa viajaban hasta Italia 15 personas para acompañar a Milagro. Primero no sé como pagaban esos pasajes y después me parece una locura porque cada pasajero llevaba 10 mil dólares, que es el máximo permitido que puede llevar encima cualquier persona común” culminó.