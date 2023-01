El influencer Santiago Maratea había propuesto realizar una colecta para ayudara los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes al joven en Villa Gesell.

Silvino Báez, papá de Fernando, había contado días atrás trabajó haciendo changas para solventar los gastos de su estadía en Dolores, donde se desarrolla el juicio.

Por este motivo, Maratea había pensado en ayudarlos. Sin embargo, en las últimas horas el recoocido influencer contó en un video que “la colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo”, explicó en un video el influencer.

Santi Maratea y la propuesta para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa

“Lo que pasó con la supuesta colecta fue una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal. Habla bien de sus intenciones. Simplemente que los papás de Fernando ni quieren aceptar plata, aunque están súper agradecidos por el apoyo”.

El influencer contó que los papás de Fernando ya le habían dicho por Twitter que no deseaban recibir ayuda, algo que también habló Santiago con el abogado de la familia, Fernando Burlando.

“Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter -recordó-. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

“Ojalá todos tengan perpetua”: Santi Maratea opinó sobre el juicio a los rugbiers

“Me dijeron que salió en TN y que un abogado dijo que él pondría 500.000 pesos. Es increíble como la gente se sumó, pero en este caso los padres no necesitan una colecta, solo quieren que haya Justicia”, resaltó Santiago Maratea.