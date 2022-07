Santi Maratea habló de la actualidad política del país. El influencer, que acostumbra a ser noticia por las causas solidarias que organiza a través de sus redes sociales, aseguró que Cristina Kirchner y Mauricio Macri lo “decepcionaron” y que “no representan a la Argentina”.

En una larga entrevista, indicó que “solo sería presidente si la presidencia me permitiese que Argentina sea un lugar donde las fundaciones puedan ser más grandes que Google”, remarcó.

En ese sentido, la conversación giró hacia las figuras de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, a quien Santi Maratea criticó duramente. Sobre la actual vicepresidenta contó que “nunca le tuve mucha esperanza” a pesar de que su gobierno ocurrió durante su adolescencia, cuando la actual vicepresidenta tenía “un discurso muy integrador, de un progreso en comunidad, con la juventud y la diversidad como prioridades”.

“Pero me desilusionó, al igual que Macri”, sostuvo. “Cristina cree que tiene una justificación y Macri cree que tiene otra. Pero los resultados son los mismos”, afirmó el influencer. Y aseguró que conoce “cosas muy sucias de los dos”, en diálogo con Luis Novaresio.

También aseguro que "estoy enamorado de la Argentina y no me iría nunca vivir a otro país. No sé si sería feliz en otro país, viajé por muchos lados. Tengo mucha intriga por saber cómo sería una Argentina de primer mundo. Me muero si es como Estados Unidos o Europa, no quiero vivir en esos lados. Igual no sé si pasará algún día".

Por último, criticó a los movimientos sociales: "Nadie está luchando por el país. La militancia está sobrevalorada en la Argentina. Muchos militan simplemente para ser famosos. Todos le quieren robar la voz a los que tienen que tener la voz. No es que todos laburan de cortar calles, pero no paro de enterarme de que hay mucha gente que sí labura de cortar calles".