SANTA CRUZ (ADNSUR) - Durante la presentación del reporte diario que realiza el Ministerio de Salud, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó que se sigue "trabajando fuerte para descentralizar el diagnóstico" y destacó que las jurisdicciones de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, Neuquén y los tres hospitales nacionales ya cuentan con los reactivos.



"Es un momento en el cual algunos insumos son críticos y por la situación mundial se están demandando en todos lados, pero la llegada es parcial y permanente", dijo Vizzotti y anunció que se buscará llevar la realización de los análisis a otros laboratorios como los del INTA o el Senasa, siempre destacando que se requiere de "un entrenamiento particular y normas de bioseguridad" para escalar las pruebas a esos lugares.



Asimismo, se explicó que aunque la prueba para definir las altas de los pacientes sigue siendo la técnica de laboratorio conocida como PCR, se está trabajando para adquirir kits rápidos para detectar casos que hayan estado en contacto con el virus y no hayan presentado síntomas o hayan sido menores.



"La prueba recomendada para el diagnóstico y el seguimiento de los casos, para definir las altas y estar seguros que estos pacientes dejan de transmitir el virus es la técnica de PCR. Estamos trabajando para tener kits de diagnóstico serológico rápido que tienen un rol particular en los estudios de base poblacional para definir si hay personas que tuvieron contacto con el virus aunque tuvieron poco síntomas", señaló.



En otro orden, Vizzotti informó que el Ministerio busca tener mayor "equipamiento para los hospitales, desde respiradores hasta protección personal para el equipo de Salud" y, además "fortalecer el recurso humano" que estará al frente de la emergencia.



También comentó que el ministro Ginés González García mantuvo reuniones con funcionarios de seguridad social y del sector privado de Salud para reordenar el sistema sanitario, suspendiendo "cirugías programadas y liberando camas críticas" en atención a un futuro aumento en la demanda de recursos.



Vizzotti recordó que, mientras tanto, se sigue "en aislamiento" y adelantó que "este invierno va a ser diferente" ya que "los cuidados se van a tener que extender a toda la sociedad pero especialmente a los que tienen más riesgo de tener complicaciones, para su salud individual y para minimizar un aumento a la demanda del sistema de salud".



Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que hasta ayer eran 502 los casos confirmados, con 8 fallecidos y uno en investigación.



"El 59 por ciento de los casos son varones, la media de edad 43 años y el 49,8 está relacionado con viajes. Hemos empezado a detectar transmisión comunitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en Chaco y se mantiene la transmisión en conglomerado en Tierra del Fuego", informó el funcionario.



Además dijo que son 18 las provincias con casos confirmados, hay 22 internados en terapia intensiva, 72 pacientes fueron dados de alta y 1946 test dieron negativo.