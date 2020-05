SANTA CRUZ (ADNSUR) - "Como novedad podemos decir que ya no quedan personas internadas en los hospitales de la provincia de Santa Cruz relacionadas a Covid-19", dijo Claudio García, subsecretario de Salud Colectiva en un mensaje audiovisual de actualización del informe epidemiológico local.



Según precisó, "el número de casos positivos en la provincia no ha aumentado", ya que siguen con 49 pacientes diagnosticados, de los cuales "43 personas ya se encuentran de alta definitiva y solamente seis se encuentran bajo monitoreo epidemiológico de cuarentena, cinco en Caleta Olivia y una en El Calafate, hasta tanto se defina el alta definitiva".



García aclaró que "los casos bajo seguimiento se encuentran en aislamiento estricto y con monitoreo del sistema de Salud, pero fuera del ámbito hospitalario porque no revisten gravedad".



El funcionario agregó que Salud continúa con testeos a casos sospechosos y que más de 1500 personas están con vigilancia bajo cuarentena "porque arribaron en los distintos vuelos y transporte terrestre que se habilitaron hacia la provincia y que requieren monitoreo continuo".



García informó que desde el inicio de la pandemia en Santa Cruz se realizaron 400 test de PCR en todas las localidades de la provincia para quienes encuadraban en la definición de casos sospechosos.



“Sólo en algunas de las localidades se dieron casos positivos, por lo que es un buen signo de que las medidas preventivas y de aislamiento se hicieron de la manera correcta”, afirmó el funcionario.