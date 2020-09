SANTA CRUZ (ADNSUR) - "No hay una negativa de la provincia, como tampoco hay una eficacia probada científicamente de la utilización del ibuprofeno inhalatorio", dijo el funcionario del Gobierno de Alicia Kirchner en conferencia de prensa virtual con medios de la zona norte de la provincia.

García participó el jueves de la reunión del Consejo Federal de Salud, donde dijo que realizó la consulta y que la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación "sigue siendo que no es recomendada porque no hay estudios que avalen que es beneficiosa o que no es dañina para la salud".

"Esta argumentación se basa en la inexistencia de ensayos controlados, estudios a doble ciego, estudios de validez epidemiológica que comprueben que efectivamente la terapéutica en caso de ser aplicada, es beneficiosa para el tratamiento de la enfermedad. Otro aspecto que se debe evaluar es el hecho de que no es dañina a la salud", explicó.

García añadió que la terapia tiene que ser validada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El pedido para la validación en Santa Cruz de la terapia con ibuprofeno inhalado para pacientes con Covid-19 fue impulsado el jueves en la Legislatura local por la diputada radical Nadia Ricci y rechazado por el oficialismo del Frente de Todos, en línea con la argumentación provincial.

"Cuando nosotros comentamos esta situación se nos refiere lo que es la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnología Sanitaria, conformada por un cúmulo de universidades y entidades científicas, la cual manifestó que no hay todavía comprobación que efectivamente la utilización de ibuprofeno inhalado no provoca un daño a nivel pulmonar", explicó el ministro de Salud y Ambiente.

García añadió que "si está probado que en la fibrosis quística, una de las patologías que afecta a los niños y es de tipo congénita, el ibuprofeno inhalado lo que hace es prevenir el desarrollo de ciertas bacterias y tiene un beneficio indirecto para esa enfermedad, no de Covid".

El funcionario agregó que "el planteo del Ministerio de Salud de la Nación es el mismo que le hizo a las empresas que están impulsando la utilización de este medicamento que, al igual que cualquier otro laboratorio o instancia de tecnología de salud en la cual se pretende aplicar en el uso humano, tenga los pasos científicos que corresponde", agregó.

García consideró que "hay mucho movimiento al respecto en lo mediático" aunque justificó: "Cuando nosotros tengamos el sustento científico que acredite que este tratamiento es efectivo, lógicamente lo vamos a aplicar como corresponde".