En las últimas horas la provincia de Santa Cruz se ve “invadida” por unos insectos gigantes. Una vecina de Río Gallegos compartió la imagen de uno de ellos que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y que llamó la atención de muchos.

Se las llama como “típulas” y no pertenecen a la familia de los mosquitos, sino que forman parte de los dípteros. Estos insectos tienen un cuerpo fino y largo, al igual que sus patas. Sus alas permanecen siempre desplegadas, aunque no estén en pleno vuelo, una hazaña en la que no son demasiado hábiles.

Pueden llegar a medir entre 2 y 100 mm, aunque las que se suelen ver más a menudo tienen un tamaño que gira en torno a los 60 mm, de ahí es que son conocidas como "mosquitos gigantes". Su tamaño y su semejanza con los mosquitos, hacen que la mayoría de las personas que se encuentran con uno de estos animales tiendan a acabar con ellos.

Desesperante rescate en la Ruta 3: dos personas volcaron y quedaron atrapadas en el auto

Estos insectos son completamente inofensivos para los seres humanos, puesto que no cuentan con piezas bucales para hacer picaduras, tal y cómo ha desvelado la cuenta de Twitter 'Enséñame de ciencia', quienes compartieron la foto de este insecto junto con una moneda advirtiendo su tamaño.