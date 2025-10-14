Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó el pasado lunes un operativo de control vehicular en el acceso norte, sobre la Ruta Nacional 3 en Caleta Olivia, con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Provincial 90-10.

Esta normativa fija que el 90% de los puestos de trabajo en la actividad privada vinculada a sectores estratégicos como la minería, el petróleo y las represas deben ser ocupados por residentes santacruceños con domicilio comprobado en la provincia.

El operativo marca el inicio de una etapa inédita de fiscalización, que se extenderá por un período de 30 a 35 días y que tendrá además controles en puntos estratégicos como aeropuertos, terminales, accesos a yacimientos petroleros y mineros, y obras públicas y privadas en todo el territorio provincial. La iniciativa cuenta con la coordinación conjunta de los ministerios de Trabajo, Seguridad, Transporte, la Secretaría de Estado de Desarrollo y la Policía Provincial, evidenciando un compromiso político institucional sin precedentes en la localidad.

UNA ACCIÓN QUE BUSCA REVERTIR UN “ABANDONO” EN SANTA CRUZ

Vidal enfatizó que esta medida era urgente y estaba postergada desde hace años. “Esto había que hacerlo hace mucho tiempo. Lamentablemente no se hizo”, lanzó con contundencia, recordando que durante la vigencia de la Ley Provincial 7030 anterior, muchas empresas se valían de domicilios falsos o temporales para evadir la obligación de contratar residentes locales, llegando a presentar informes con decenas de trabajadores registrados en un mismo domicilio, práctica que distorsionó gravemente la realidad laboral en sectores clave.

Esta situación provocó que numerosos puestos de trabajo que por ley deberían ser ocupados por santacruceños fueran cubiertos por trabajadores de otras provincias, especialmente de Chubut, afectando no solo la justicia laboral sino también el desarrollo económico y social local. Según Vidal, ahora la fiscalización será estricta y transparente, evitando que las empresas manipulen datos.

En este sentido, aseguró que la verificación de los domicilios certificados tendrá un requisito mínimo de antigüedad de seis años en el DNI para evitar fraudes, y adelantó la creación de un Sistema Único de Información Laboral para controlar en tiempo real el cumplimiento de la ley.

HACIA UNA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON DESARROLLO Y EMPLEO GENUINO

El gobernador explicó que esta política forma parte de un plan integral que busca una reconversión productiva real para aprovechar los recursos naturales en beneficio de la población santacruceña.

“Si no revertimos esta matriz productiva, vamos a seguir siendo una provincia rica en recursos pero sin beneficios para nuestra gente”, afirmó. En ese marco, Vidal anticipó un impulso importante para el sector petrolero, con la próxima apertura de sobres de licitación desde el 20 de octubre, que permitirá aumentar la producción y la generación de puestos de trabajo.

En minería, destacó el avance de nuevos proyectos liderados por la empresa estatal FOMICRUZ mediante acuerdos público-privados, con exploraciones que han arrojado resultados significativos y un reciente “gran descubrimiento” actualmente en fase de certificación por un laboratorio internacional de prestigio, lo que abre un panorama alentador para la minería en Santa Cruz.

Respecto a las represas, apuntó que la provincia notificó a más de 2.600 trabajadores que habían tenido funciones previas, comenzando así una nueva etapa de reactivación en un sector clave para la generación energética y el desarrollo local.

El Gobernador reconoció la carencia de ingenieros y técnicos calificados santacruceños, pero también criticó duramente la falta de compromiso social empresarial para capacitar a los trabajadores locales, reclamando un cambio urgente: “Las empresas deben asumir la obligación de formar y capacitar al personal local, generando un compromiso real con el desarrollo del capital humano provincial”.

CONTROLES EN LA PRIMERA JORNADA DESTAPÓ 590 TRABAJADORES NO RESIDENTES EN SANTA CRUZ

Durante la primera jornada de inspecciones, que simboliza “un cambio de época” según el gobernador, se detectaron 569 trabajadores que ingresaron desde otras provincias, principalmente Chubut, sin residir en Santa Cruz.

Vidal supervisó personalmente este despliegue en la Ruta 3, acompañado por el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, concejales y funcionarios de varios ministerios, todos alineados para hacer cumplir la normativa con hechos concretos.

El gobernador fue claro al señalar que la ley no será solo un símbolo: “Durante mucho tiempo se permitió que algunas empresas simularan domicilios o presentaran registros falsos para evadir sus obligaciones con nuestra gente. Eso se terminó. Miles de trabajadores vienen de afuera, y está bien si quieren venir, pero que se radiquen, que vivan en nuestra tierra y dejen su salario en Santa Cruz, porque el recurso es de los santacruceños”.

En ese sentido, adelantó multas severas para quienes incumplan, mientras que el Ministerio de Trabajo implementará un sistema digital que actualizará cada 15 días los datos de los empleados para asegurar un monitoreo constante y transparente.

El intendente Carrizo valoró el inicio de estos controles como un “paso histórico hacia la recuperación del empleo genuino”, y el ministro de Seguridad Pedro Prodromos destacó que la medida es una decisión política clave para garantizar igualdad de oportunidades y evitar abusos empresariales que durante años dejaron fuera a los trabajadores locales, afectando además a todos los sectores económicos de la provincia.

Precisamente, Prodromos afirmó que "el objetivo es que la riqueza generada en Santa Cruz beneficie primero a los santacruceños y no solo a los trabajadores sino también a todos los rubros de la economía local”.

El operativo seguirá activo durante 35 días en rutas, terminales, aeropuertos, yacimientos y obras, con un firme mensaje del Gobierno: la defensa del trabajo santacruceño es prioritaria y será protegida con mecanismos efectivos de control y sanción.

Con información de La Prensa Santa Cruz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR