SAN JULIÁN (ADNSUR) -El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que hasta al momento tiene dos casos positivos de Coronavirus. El segundo caso confirmado es de una mujer de la localidad de Puerto San Julián. Paola Mendieta habló por primera vez este miércoles con una radio de la localidad, y contó cómo fue diagnosticada; y además aclaró que en ningún momento viajó al exterior ni a otra provincia.

"Desde el día anterior que me hicieron el hisopado ya estaba aislada, así que la gente deje de hablar que me vieron en la calle, porque yo estoy acá en mi casa con mi familia, que son mis dos hijos menores. A uno de ellos la gente le manda mensajes por Facebook y yo les pido que se ubiquen porque es un menor y lo están lastimando”, manifestó.

Asimismo, le pidió a la gente que respete la cuarentena: “No salgan, quédense en sus casa, si tienen que comprar, que vaya sólo uno. Yo siempre estuve en mi casa y ningún momento me llevaron al hospital o me dejaron en un cuarto oscuro. No tengo sida ni lepra, tengo coronavirus, que en este momento es alarmante porque no hay cura o no encuentran vacunas, por lo que es algo novedoso, pero estoy perfecto de salud", aclaró.

Paola además contó que no sabe cómo ni dónde contrajo coronavirus, ya que asegura no viajó a ningún lado: "Yo bajé el jueves (de trabajar) y no tuve síntomas hasta tres o cuatro días después que bajé, pero de contagio, desde que te aparecen síntomas hay siete días o unos días más, pero yo recién tenía síntomas”, indicó.

Y aclaró - según publica el Diario Nuevo Día- que “Estuve con mis papás, pero no mucho tiempo. Vine para mi casa y al otro día me fui a una estancia a pasear, por lo que no tuve contacto con casi nadie, así que la gente se quede tranquila y esa gente ya está cuidada, y la gente de salud se encargó de comunicarse con ellos."