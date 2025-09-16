La crisis láctea en Argentina en 2025 refleja un conjunto de desafíos estructurales que afectan a toda la cadena productiva, desde los productores tamberos hasta las grandes cooperativas y empresas industriales.

La combinación de costos crecientes, inflación persistente, restricciones comerciales y una caída en el poder adquisitivo de los consumidores ha generado una fuerte presión económica que dificulta la sustentabilidad financiera del sector. Muchos productores enfrentan balances negativos, mientras que las empresas luchan por mantener la competitividad en un mercado interno complejo y con escasa recuperación de márgenes.

Además, la coyuntura internacional, marcada por fluctuaciones en los precios globales de los commodities lácteos y la volatilidad en los mercados de exportación, complica aún más la situación. La falta de políticas públicas claras y sostenidas para apoyar al sector, junto con la necesidad imperiosa de inversión en tecnología y eficiencia productiva, agravan la crisis.

Estas condiciones derivan en pérdida de empleos, cierres de plantas y dificultades para sostener los compromisos salariales y financieros, como ejemplifica el caso de SanCor, emblemático en la crisis actual del sector.

SANCOR QUEDÓ AL BORDE DE LA DESAPARICIÓN

El Juzgado Civil y Comercial de la 4.ª Nominación de Rafaela, conducido por Guillermo Adrián Vales, exigió a SanCor la entrega en un plazo máximo de diez días de un “plan de crisis” con medidas claras y viables para garantizar la continuidad de la cooperativa.

Esta decisión judicial busca que la empresa diseñe un diagnóstico realista que contemple acuerdos con inversores, financiamiento, reorganización de deudas y la posibilidad de incorporar un management externo, con el fin de consensuar con los acreedores y evitar una liquidación forzada.

SanCor es una cooperativa emblemática en el sector lácteo argentino, fundada en 1938 en Sunchales, Santa Fe. A lo largo de más de ocho décadas, se consolidó como una de las principales productoras y exportadoras de productos lácteos del país, destacándose por su estructura cooperativa, que integra a numerosos pequeños y medianos productores tamberos del interior de Argentina.

La empresa tuvo un papel central en el desarrollo de la industria láctea nacional, fomentando la producción local y contribuyendo a la economía regional. Sin embargo, desde hace varios años, SanCor enfrenta serias dificultades económicas y financieras que han derivado en una crisis profunda.

LA GRAVE CRISIS DE SANCOR QUE PONE EN JAQUE A SUS EMPLEADOS

En los últimos meses, la situación se agravó notablemente. Dos pedidos de quiebra han sido presentados: uno por exempleados que aceptaron retiros voluntarios, y otro por el sindicato Atilra, que en asamblea denunció la falta de pago de salarios desde abril hasta agosto, el aguinaldo pendiente y una deuda laboral histórica estimada en 69.000.000.000 de pesos, a lo que se suma otra deuda más reciente de más de 14.000.000.000.

Sumado a esto, SanCor realizó un severo recorte de 370 empleados, ventas de plantas a la empresa Adecoagro y acumula deudas significativas con proveedores y servicios.

Actualmente, la cooperativa apenas opera procesando leche para terceros en Córdoba y sus productos, tradicionalmente presentes en góndolas de todo el país, quedaron casi invisibles en los puntos de venta.

En este contexto, la Justicia interviene para buscar una solución que permita mantener la fuente laboral y la viabilidad empresarial, en un momento especialmente delicado y marcado por la crisis económica nacional.

UN PLAN INTEGRAL PARA EVITAR LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA

El fallo judicial enfatiza que el programa de saneamiento debe considerar la compleja realidad del país y la estacionalidad crítica para la industria láctea, que se extiende desde septiembre hasta abril.

La orden judicial exige que el plan no solo plantee estrategias financieras y comerciales, sino que también “humanice la crisis” y proteja a los trabajadores y sus familias, generando un equilibrio entre el bienestar de los empleados y el cumplimiento con los acreedores. Esta visión apunta a evitar la liquidación de SanCor, que implicaría la pérdida definitiva de miles de empleos y un duro golpe para el sector lechero argentino.

La Justicia reclama que el plan contemple:

Acuerdos con posibles inversores para inyectar liquidez y capital.

Mecanismos claros de financiamiento para reactivar la producción.

Estrategias comerciales acordes a la realidad del mercado.

Reorganización de la deuda, en diálogo con acreedores.

Posibilidad de incorporar un management externo especializado para mejorar la gestión.

La medida judicial surgió ante la imposibilidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones salariales, la presión de los representantes gremiales y el reclamo de múltiples actores vinculados a la cadena productiva. El plazo de diez días para presentar la propuesta refleja la urgencia y gravedad de la situación.

En caso de no alcanzar un acuerdo efectivo, la única salida sería la liquidación judicial, que conllevaría un escenario mucho más perjudicial para el entramado productivo y social regional.