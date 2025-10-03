La remodelación y ampliación de la terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco), ubicado en San Martín de los Andes, ya tiene adjudicatario. La empresa Nova Fusión será la encargada de ejecutar los trabajos tras haber presentado la oferta más conveniente en la licitación pública, con un presupuesto de 2.852 millones de pesos.

Según consta en el acta de adjudicación, la propuesta cumplió con todos los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos en el pliego, por lo que se resolvió avanzar con su contratación. El proyecto será financiado mediante un aporte reintegrable del gobierno provincial a NeuquénTur.

Una terminal adaptada al crecimiento turístico

El plan de modernización del Aeropuerto Chapelco surge en respuesta al crecimiento sostenido del turismo en la región de los Lagos del Sur, donde el tráfico aéreo registró en 2024 un incremento superior al 20%.

La obra contempla 1.050 metros cuadrados de ampliación y modernización integral de la terminal aérea, con una serie de mejoras clave:

Nuevo hall de arribos y ampliación de la sala de embarque.

Construcción de accesos, egresos y áreas de circulación más funcionales.

Incorporación de hasta 8 locales comerciales, que ampliarán la oferta de servicios actuales.

Nuevos núcleos sanitarios y bar en planta baja.

Adecuación total para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad.

El plazo de ejecución será de cinco meses, según lo previsto en el proceso licitatorio.

Una obra que potencia la conectividad aérea

Desde la Dirección Provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, en coordinación con NeuquénTur S.E., se destacó que esta obra consolidará la conectividad aérea de San Martín y Junín de los Andes con el resto del país y con mercados internacionales, mejorando la experiencia de los usuarios y potenciando el perfil turístico del destino.

El aeropuerto Chapelco es estratégico no solo por su ubicación en el corredor de los Lagos, sino también por su rol en el desarrollo económico regional, al facilitar el acceso de visitantes, inversiones y actividades productivas vinculadas al turismo.