Samanta, la polémica pastelera de Bake Off, sufrió un grave accidente doméstico

Samanta Casais sufrió un accidente doméstico que la “asustó mucho”. En este sentido y en la cocina del programa que conduce Carmen Barbieri, la joven chef participó de la sección culinaria del programa que busca mostrar nuevas recetas para los cocineros amateurs que buscan innovar comidas en sus propias casas.

Precisamente, la conductora le consultó a la joven por qué traía consigo la mano izquierda vendada. La mujer le explicó a Barbieri que la pasó “muy mal”. “Estaba guardando unos jueguetes de mi hijo con un tupper en la mano, y bueno, no sé cómo fue pero me caí muy mal”, comentó.

“Me caí feo”, remarcó la joven que a la par se mantenía atenta a la preparación de la comida del día. Carmen le consultó si la molestia no era tan compleja como para no dejarla cocinar, pero la invitada aseguró que no fue un esguince, sino una tendinitis.

“Me asusté mucho porque caí muy fuerte sentada y apoyando las dos manos. ¡No sabés el dolor que tenía! Por como me dolía pensaba que me había roto las dos muñecas, era tremendo. Pero por suerte no, no fue tanto porque imaginate, no hubiera podido trabajar durante mucho tiempo”, agregó.

Por último, aseguró que le quedó únicamente un moretón, y que tenía una molestia en la mano izquierda que no era de gran importancia ya que es diestra.