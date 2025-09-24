Salud pública en expansión: Villa El Chocón estrenó centro asistencial en barrio Llequén

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este jueves el primer centro de salud de Villa El Chocón, ubicado en el barrio Llequén, el sector más poblado de la localidad. La nueva infraestructura demandó una inversión de 1.353 millones de pesos, más otros 57 millones destinados al equipamiento, y refuerza el Plan Provincial de Salud impulsado por la actual gestión.

El edificio, de 561 metros cuadrados, cuenta con cuatro consultorios (médicos generales, odontológico y de salud mental), un gabinete de enfermería, vacunatorio y farmacia, además de espacios diferenciados para atención al público, áreas semi restringidas y sectores exclusivos para el personal de salud.

Más accesibilidad y mejores traslados

El acto incluyó la entrega de dos ambulancias cero kilómetro: una destinada al hospital local y otra al de Cutral Co-Plaza Huincul, lo que permitirá reforzar la capacidad de respuesta en emergencias y traslados de mayor complejidad.

“Es un acontecimiento muy importante para la localidad y para nosotros también, porque está en marcha nuestro Plan Provincial de Salud”, afirmó Figueroa. El mandatario destacó la continuidad de un plan de obras que en los últimos días incluyó centros de salud en Neuquén capital, Picún Leufú y Mariano Moreno, además de próximos inauguraciones en Rincón de los Sauces y Buta Ranquil.

Un Estado presente

El gobernador recordó que al inicio de su gestión “el sistema público de salud estaba sin medicamentos, sin insumos y sin ambulancias suficientes” y subrayó que la provincia logró revertir esa situación gracias a una política de “un Estado eficiente, que eliminó gastos innecesarios para volcar recursos en áreas fundamentales como la salud”.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, resaltó que se trata del primer centro de salud de la localidad, lo que evitará que vecinos deban trasladarse a la capital neuquina para recibir atención. “Venimos proponiendo un sistema de salud más cerca de la gente”, aseguró.

Impacto en la comunidad

El intendente de Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo, calificó la obra como “histórica” y valoró que beneficiará directamente al barrio Llequén, el más densamente poblado de la ciudad. Además, destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial en infraestructura urbana y sanitaria.

La inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, y directivos del hospital local.