RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, destacó este miércoles que “como sociedad es muy importante que no caigamos en el error de estigmatizar a quienes sufren esta enfermedad, así como tampoco podemos estigmatizar los ámbitos laborales en los que se desempeñan las personas que han dado positivo para Covid-19”, y en tal sentido planteó que “tenemos que tratar de ser más empáticos”.

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió al parte epidemiológico provincial y precisó que “ayer (martes) no se reportaron nuevos casos positivos de Covid-19 en la provincia, por lo que al día de hoy (miércoles) tenemos un total de 73 casos confirmados de esta enfermedad en Chubut”.

A su vez, “hay 48 casos sospechosos que presentan nexo epidemiológico: 28 en el Área Programática Comodoro Rivadavia, 11 en el Área Programática Norte y 9 en el Área Programática Trelew; a los cuales se les suman 2 casos sospechosos más sin nexo epidemiológico que corresponden a infecciones respiratorias agudas graves”, indicó.

Además, “la cantidad de contactos estrechos con casos positivos es de 326, y llevamos realizados ya un total de 758 testeos en toda la provincia, lo que representa un porcentaje de positividad de los testeos del 9,6%, y esto da cuenta de que estamos realizando una adecuada cantidad de testeos de acuerdo al número de casos que tenemos previsto”, explicó el titular de la cartera sanitaria.

Pedido de empatía y no estigmatización

Asimismo, el ministro de Salud señaló que “a veces la ciudadanía tiende a olvidar que hay personas detrás de estos casos positivos que van reportándose, por lo cual tenemos que tratar de ser más empáticos y no estar preocupándonos por saber en qué sector o actividad trabajan estas personas”.



“Como sociedad es muy importante que no caigamos en el error de estigmatizar a quienes sufren dicha enfermedad, así como tampoco podemos estigmatizar los ámbitos laborales en los que se desempeñan las personas que han dado positivo para Covid-19”, remarcó, agregando que “los pacientes con Covid-19 siguen siendo ciudadanos de la provincia del Chubut, y como tales es nuestra obligación velar por su salud y no hacer ningún tipo de diferencia en su trato”.

Extremar cuidados personales y medidas de prevención

Por otro lado, Puratich hizo un llamado especial a toda la ciudadanía para que se extremen los cuidados personales y las medidas de prevención, ya que “desde el equipo sanitario estamos viendo cómo impactan las actividades sociales de las personas en la investigación y el seguimiento de un nexo epidemiológico, generándose un entramado de contactos estrechos que resulta muy difícil de descifrar y que contribuye a que el virus se extienda velozmente”.

En tal sentido, “es fundamental insistir en el cumplimiento de los cuidados individuales y el aislamiento social, ya que sólo cuidándonos individualmente vamos a poder cuidar a toda nuestra sociedad”, remarcó el funcionario provincial.

La única información oficial es la que emite el Ministerio de Salud

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria chubutense indicó que “uno entiende que en este contexto de pandemia hay mucha avidez de noticias por parte de la ciudadanía, pero es importante remarcar que la única información oficial es aquella que se emite desde el Ministerio de Salud provincial, por intermedio de sus voceros reconocidos”, y aclaró que “muchas veces se difunden noticias inexactas por las redes sociales que traen mucha confusión y mucha intranquilidad a la sociedad chubutense”.