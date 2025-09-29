Salud en Neuquén: entregaron 15 nuevas ambulancias y completaron la renovación de la flota

La provincia de Neuquén completó la renovación total de su parque automotor sanitario con la entrega de 15 ambulancias nuevas. Con esta última incorporación, todos los hospitales neuquinos cuentan con vehículos cero kilómetro, asegurando cobertura en cada punto del territorio.

En lo que va de 2025, se entregaron 58 unidades nuevas, superando ampliamente los registros de años anteriores y más que duplicando las entregas de 2022 y 2023. Estos avances son resultado de una política de ahorro y administración responsable de recursos, que incluye la reducción de la planta política y la reasignación de gastos.

Ambulancias de última generación

La última entrega incluyó 13 furgones clase A equipados con tecnología de vanguardia, que serán distribuidos en El Huecú, Villa El Chocón, Cutral Co, Bajada del Agrio, Las Ovejas, Andacollo, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y Las Coloradas.

Para las zonas de difícil acceso, el programa incorporó 2 ambulancias 4x4 que serán destinadas a Tricao Malal y El Huecú, especialmente diseñadas para operar en terrenos complejos y condiciones climáticas adversas.

El hospital Bouquet Roldán de Neuquén capital también recibirá uno de los furgones clase A para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias. Resta definir el destino de un furgón adicional, que se encuentra en proceso de asignación.

Un año récord en incorporaciones

Estas 15 ambulancias se suman a las 21 ya entregadas en 2025, además de 22 utilitarios y pick-ups. El año pasado, la provincia había sumado 31 ambulancias y 21 vehículos utilitarios, lo que marca una aceleración en el plan de renovación y expansión de la flota sanitaria.