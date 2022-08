Este lunes por la mañana un hecho insólito tuvo lugar en la ciudad de El Alto Bolivia, donde un joven denunció que un hombre se hizo pasar por su amigo y lo enterró vivo en un pozo luego de que perdiera la conciencia. Según pudieron investigar, se trataría de una ofrenda "Sullu".

El hecho sucedió en El Alto, Bolivia. El muchacho indicó que había llegado de Chile, donde trabaja de costurero, y fue a bailar. Cuando se emborrachó, un hombre se hizo pasar por su amigo y le invitó una cerveza, pero al probar el vaso perdió la consciencia.

El hombre había sido dado por muerto y aún tenía cemento fresco sobre él. Con ayuda de un taxista llegó esta mañana hasta la ciudad de El Alto para denunciar que fue víctima de un intento de asesinato, pero la Policía no hizo caso por su estado de ebriedad y no levantó la denuncia.

“Me han enterrado vivo, no conozco bien el lugar. Esta mañana me desperté y me di cuenta de que no podía moverme más, estaba encerrado, estaba dentro de un ataúd…tuve que romper el vidrio y he visto que bajó la arena; he roto el ataúd para que pueda disminuir la arena y ahí pude salir y pude escaparme del lugar”, detalló Víctor en diálogo con Unitel.