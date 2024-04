Un hombre salió a hacer trekking con su perro y en medio del trayecto, justo al caer la noche, se perdió. Sin embargo, personal de la División VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) utilizaron un dron y durante el lunes 22 por la madrugada, pudieron hallar al hombre, junto al can en buen estado de salud. Si bien no es la primera vez que realiza este tipo de actividades, reconoció que se desorientó.

El hecho ocurrió sobre el camino que se dirige a Agua del Toro, en San Rafael, Mendoza. El hombre había estacionado su camioneta, sobre la ruta 150 y decidió salir a hacer trekking acompañado de su mascota. Sin embargo, tras caer la noche, se desorientó, perdió el rumbo y nunca regresó.

Por ese motivo, personal de la División VANT se acercó hasta la zona y encontró su vehículo. De esta manera, montaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero.

“Una vez allí y previo levantar vuelo con el VANT hacia el este, campo adentro a orillas de un zanjón se logró visualizar con la cámara térmica al sujeto junto a un perro”, explicó en un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Una vez encontrados, utilizaron un reflector del dispositivo para ayudarlos a guiarse y emprender el camino de regreso. Finalmente, tanto él como la mascota, se encontraban en buen estado de salud.