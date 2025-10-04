Sábado nublado y fresco en Comodoro y Rada Tilly

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este sábado 4 de octubre, tendrán una jornada muy nublada, fresca y con chances de lluvias aisladas, según el anuncio del pronóstico del tiempo.

Por la madrugada, la mínima será de 10° con cielo mayormente nublado y ráfagas leves del sudoeste soplando a una intensidad entre 51 y 59 kilómetros por hora. Hacia la mañana, aumentará la temperatura a 11°, pero descenderá la velocidad del viento y correrá entre 42 y 50 km/h.

A la tarde, la máxima alcanzará los 15° con las mismas condiciones climáticas y con chances muy bajas de precipitaciones, pero ya por la noche, se presentarán lluvias aisladas con un descenso a 8°.

Para el domingo, se espera que haya un mínimo aumento en la temperatura con nubosidad variable y, nuevamente, con ráfagas leves que irán variando de dirección a una velocidad baja entre 42 y 50 km/h durante la mañana y tarde.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado 4 en la región de Chubut

En la ciudad de Esquel, según el anuncio del SMN, iniciará con lluvias leves y, horas posteriores, serán muy intensas con 8° de máxima. A la tarde podrían desaparecer, pero en las últimas horas del día regresarían.

En Trelew, por otra parte, habrá viento leve con una temperatura que alcanzará los 19° sobre la tarde, primero con cielo muy nublado, y luego con chances de precipitaciones al final del sábado.

Por último, en Puerto Madryn bajará la temperatura y será inferior a los 15°. En ese marco, la jornada se presentará con cielo muy nublado, pero con ninguna probabilidad de lluvias.