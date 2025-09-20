Comodoro Rivadavia se prepara para un sábado nublado y con posibles precipitaciones. El SMN anunció que la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 11 °C.

El día comenzará con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas alrededor de 5 °C durante la mañana. Hacia la tarde se esperan precipitaciones, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo cercano a los 11 °C.

Sábado nublado y con posibles lluvias en Comodoro
SMN

Por la noche se esperan lluvias aisladas, acompañadas de leves vientos del noroeste con ráfagas de 22 km/h.

Los vientos soplarán desde el norte con velocidades moderadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día, y la humedad relativa rondará el 64%.

