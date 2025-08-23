Sábado muy ventoso y fresco en Comodoro y Rada Tilly

Este sábado 23 de agosto en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anunció que se espera un día muy ventoso y frío a lo largo de toda la jornada del primer día del fin de semana.

Comenzando por la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura registrará 4° con cielo mayormente nublado, aunque se descartan probabilidades de lluvias, pero con ráfagas moderadas del sector oeste corriendo entre 60 y 69 km/h. Ya por la mañana, la mínima marcará 2°, apenas con chances de precipitaciones y un aumento en la velocidad del viento, esta vez soplando entre 70 y 78 km/h.

Al llegar a la tarde, la máxima incrementará a los 14° y se sentirán aun más fuertes las ráfagas dado que el SMN adelantó que rondarán los 79 y 87 km/h. Por último y al arribar a la noche, la temperatura bajará a 11° con viento pudiendo llegar a los 100 km/h.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Para el domingo, se prevé que continúe el mal tiempo con algo de sol y nuevamente con ráfagas muy intensas soplando de mayor a menor con 15° en la segunda mitad del día.

Cómo estará el tiempo en el resto de la región chubutense para este sábado

Primeramente en la ciudad de Trelew, el SMN también sostuvo que habrá viento muy fuerte durante toda la jornada, yendo de menor a mayor con mínima de 0° y máxima de 15°, sin probabilidad de lluvias ni nevadas.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Sin embargo, en Esquel también habrá tiempo similar, aunque se sentirá más el frío con cielo mayormente nublado. A la mañana, la temperatura más baja marcará 1° y sobre la tarde llegará a los 7°.

En conclusión, en Puerto Madryn se descartan chances de lluvias, pero sí de viento también corriendo a una baja velocidad durante la madrugada, pero llegando a casi 80 km/h horas después del mediodía.