Sábado con probabilidad de viento muy fuerte en Comodoro y Rada Tilly

Para este sábado 27 de septiembre, el último del mes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada ventosa, algo nublada y con alta temperatura, de acuerdo al anticipo que hizo el pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mínima será de 10° con cielo casi despejado y con ráfagas moderadas desde temprano corriendo entre 60 y 69 kilómetros por hora. Ya por la mañana, la temperatura incrementará a 20° con mayor nubosidad y las mismas condiciones climáticas.

Hacia la tarde, está previsto que descienda a 18°, pero se registrará una suba en la velocidad del viento para oscilar entre 70 y 78 km/h. Por último y al llegar a la noche, bajará a 17°, pero no así las ráfagas porque subirán su intensidad para soplar entre 79 y 87 km/h.

En ese sentido y para el domingo 28, el SMN sostuvo que el mal tiempo se sentirá durante todo el día y que, además, bajará la temperatura y rondará los 14° tras varias jornadas primaverales en la zona.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la región de Chubut

En la localidad de Esquel, la mínima será de 6° y también están anunciados vientos que irán de menor a mayor con nubosidad variable y una máxima que marcará 15°.

En Trelew, el SMN anticipó que habrá una jornada agradable a lo largo de todo el día donde la temperatura llegará a los 21°. Pero al alcanzar el cierre del sábado, las ráfagas alcanzarían los 80 km/h.

Por último, en la ciudad de Puerto Madryn el cielo estará casi despejado con viento leve y una máxima que trepará a los 20°.