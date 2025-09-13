Sábado agradable y con probabilidad de viento en Comodoro y Rada Tilly

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este sábado 13 de septiembre, tendrán una jornada agradable y con probabilidades de viento con cielo nublado, de acuerdo a lo señalado por el pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional tendrá ráfagas moderadas corriendo entre 60 y 69 kilómetros por hora de dirección norte con cielo mayormente nublado, aunque están descartadas lluvias a lo largo del día. A la mañana, la mínima será de 10° con un leve descenso en la intensidad del viento, esta vez soplando entre 51 y 59 km/h.

Para la tarde, habrá apenas menor nubosidad con una máxima de 18°, repitiéndose las mismas condiciones climáticas. Por último y al alcanzar la noche, bajará a 12°, pero regresarán las ráfagas moderadas para rondar nuevamente los 60 y 69 km/h.

El domingo 14 iniciará con probabilidad de viento una vez más que irá de mayor a menor con un marcado descenso de temperatura y cielo nublado. Sobre el final del día, la intensidad de las ráfagas podría alcanzar los 60 km/h.

Qué dice el pronóstico para el resto de la región chubutense este sábado

En Esquel, el SMN anunció que bajará la temperatura a 11° de máxima junto con viento que irá de menor a mayor con cielo muy nublado y probabilidades muy leves de haber lluvias.

Por el lado de Trelew, el tiempo se presentará similar al de Comodoro. Iniciará con ráfagas moderadas que luego descenderán su velocidad hacia la mañana, pero que tendrán un pequeño incremento por la tarde y noche con máxima de 19°. Además, habrá mucha nubosidad.

Por último, en Puerto Madryn se prevé que haya viento muy fuerte en la primera parte del sábado que, al llegar a la segunda mitad, empiece a bajar para soplar en torno a los 51 y 59 km/h. Asimismo, la temperatura llegará a los 18°.